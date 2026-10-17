توضیح استاندار خراسان رضوی درباره عدم برگزاری کنسرت علیرضا قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری عصر شنبه در حاشیه نشست شورای اداری استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان و کشور شورای تخصصی موسیقی فعالیت دارد و در این زمینه تصمیم گیری می کند، افزود: شورای تأمین استان نیز با هدف بررسی ابعاد امنیتی مراسم و تأمین امنیت آن متناسب با جمعیت پیش‌بینی‌شده درباره الزامات برگزاری برنامه؛ بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: اگر جمعیت برنامه هنری در حد مشخصی باشد، تصمیم‌گیری در شورای تأمین شهرستان مربوطه انجام می‌شود؛ اما در صورت پیش بینی بیشتر بودن جمعیت، موضوع در شورای تأمین استان بررسی می‌شود تا ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: درباره برنامه هنری علیرضا قربانی در شاندیز نیز موضوع در شورای تأمین خراسان رضوی مطرح شد و اعضا با کلیات آن موافقت کردند اما درباره ساعت برگزاری ملاحظاتی وجود داشت.

وی گفت : پیشنهادهایی درباره زمان اجرای برنامه مطرح شده بود تا تردد در مسیرهای منتهی به سالن محل برگزاری با توجه به حجم بالای ترددها، با مشکل و تداخل مواجه نشود.

مظفری تصریح کرد: شورای تأمین استان با کلیات برنامه موافقت کرده بود، اما در مورد دلایل موافقت نکردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان باید این موضوع را از خود این دستگاه‌ پیگیری کرد.