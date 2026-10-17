به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با اجرای نمایش‌هایی با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و ملی و حضور گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور عصر شنبه با برگزاری اختتامیه این جشنواره به کار خود پایان داد؛ رویدادی که در این دوره، علاوه بر اجرا در فضاهای شهری، به مدارس مناطق کم‌برخوردار تبریز نیز راه یافت.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در آیین اختتامیه این جشنواره با اشاره به جایگاه هنر در فعالیت‌های اجتماعی مدیریت شهری اظهار کرد: رویکرد شهرداری‌ها در سال‌های اخیر از ارائه خدمات صرف به سمت فعالیت‌های اجتماعی تغییر کرده و هنر و تئاتر از مهم‌ترین محورهای این رویکرد به شمار می‌روند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی تبریز افزود: هویت این شهر با نام بزرگان علم، ادب و عرفان پیوند خورده است و شخصیت‌هایی که در طول تاریخ در این سرزمین زیسته‌اند، با اندیشه و آثار خود مسیر زندگی را به نسل‌های بعد نشان داده‌اند.

شهردار تبریز با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی در شرایط دشوار کشور گفت: یکی از پیام‌های این جشنواره، ادامه حرکت و تلاش در شرایط سخت است. دشمن می‌خواهد این تصور را ایجاد کند که جنگ به معنای توقف همه فعالیت‌هاست، اما اعتقاد ما بر این است که حتی در چنین شرایطی نیز باید مسیر تلاش و پیشرفت ادامه پیدا کند.

هوشیار با اشاره به برنامه‌های شهرداری تبریز در حوزه فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری، بودجه شهرداری با پیوست فرهنگی تدوین شده و حمایت از فعالیت‌های نمایشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی فعالیت‌های خیابانی را یکی از بخش‌های این رویکرد دانست و افزود: شهرداری تبریز در کنار برنامه‌های ورزشی در فضاهای عمومی با تأکید بر اهمیت خانواده، از برگزاری تئاتر خیابانی نیز حمایت کرده است؛ برنامه‌ای که با حضور هنرمندان شهرهای مختلف کشور برگزار شد.

روایت شرایط جامعه در قاب تئاتر خیابانی

مهران رجبی، داور هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» نیز در این آیین با اشاره به جایگاه فرهنگی تبریز اظهار کرد: عظمت این شهر به شخصیت‌های بزرگی است که در آن پرورش یافته‌اند؛ از علامه جعفری و شهید مدنی تا شهید باکری و شهید آیت‌الله آل‌هاشم.

وی با اشاره به روند بررسی آثار جشنواره گفت: در این دوره نمایش‌های خیابانی متعددی اجرا شد و اعضای هیئت داوران هر روز چهار تا پنج نمایش را تماشا می‌کردند و در پایان شب به جمع‌بندی و بررسی آثار می‌پرداختند. این روند تا شب گذشته و ساعت‌های پایانی شب ادامه داشت.

این داور جشنواره، موضوعات مطرح‌شده در نمایش‌ها را بازتابی از شرایط و رویدادهای روز کشور دانست و افزود: پرچم ایران، جنگ ۱۲ روزه، ماه رمضان، میناب و روایت زندگی شهدا از جمله محورهای آثار اجراشده بود.

رجبی با اشاره به پرداخت هنرمندان به این موضوعات تأکید کرد: انتخاب چنین مضامینی نشان می‌دهد که هنرمندان شرایط تاریخی امروز را درک کرده‌اند و تلاش دارند برداشت خود از این مقطع را در قالب هنرهای نمایشی به مخاطبان منتقل کنند.

اجرای ۱۲۴ نوبت نمایش در ۶۰ مدرسه تبریز

رامین راستی، دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» نیز با اشاره به شرایط برگزاری این دوره اظهار کرد: با وجود دشواری‌های جامعه و شرایط جنگی کشور، تلاش کردیم جشنواره هفتم با حضور گسترده‌تر هنرمندان و برنامه‌هایی پربارتر برگزار شود.

وی با ارائه گزارشی از آثار رسیده به دبیرخانه گفت: در مهلت فراخوان، ۱۰۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از میان آن‌ها ۱۹ اثر به بخش مسابقه راه یافت و ۶ اثر نیز در بخش ویژه تبریز حضور داشت.

دبیر جشنواره با اشاره به حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور افزود: هنرمندانی از بوشهر، یزد، کرمانشاه، کردستان، ایلام، هرمزگان، گیلان، مرکزی، اصفهان، خراسان، خوزستان، تهران، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در این رویداد شرکت کردند.

راستی یکی از بخش‌های این دوره را گسترش اجراها به محیط‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار، اجراهای صبحگاهی در مدارس نیز در برنامه جشنواره قرار گرفت و در مجموع، حدود ۱۲۴ نوبت نمایش در ۶۰ مدرسه مناطق کم‌برخوردار تبریز اجرا شد.

به گفته وی، این اجراها در مجموع حدود ۷۰ ساعت برنامه نمایشی را شامل می‌شد و با هدف گسترش دسترسی دانش‌آموزان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری برگزار شد.

دبیر هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» همچنین اعلام کرد که حدود ۱۵ هزار شهروند به تماشای نمایش‌های این دوره نشستند.

«تبریزیم»؛ فرصتی برای همدلی و شنیدن صدای مردم

مهدی لزیری، رئیس هیئت داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» نیز با اشاره به نقش هنر در بازتاب زندگی اجتماعی اظهار کرد: این جشنواره نشان داد که شهر تنها مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست، بلکه زندگی مردمانی است که شادی‌ها، رنج‌ها، پرسش‌ها و امیدهای خود را در آن تجربه می‌کنند.

وی برگزاری جشنواره با حضور گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف کشور را از بخش‌های قابل توجه این رویداد دانست و افزود: گردهمایی هنرمندان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران، زمینه تعامل و نزدیکی بیشتر آنان را فراهم کرد. همچنین با همکاری آموزش‌وپرورش، نمایش‌ها به مدارس راه یافت و دانش‌آموزان نیز فرصت تماشای اجراها را پیدا کردند.

رئیس هیئت داوران جشنواره ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویدادهایی به تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و شهروندان کمک کند و زمینه توجه بیشتر به مسائل و مطالبات جامعه را فراهم آورد.

لزیری با تأکید بر ضرورت درک عمیق‌تر دغدغه‌های مردم گفت: امید است پایان این دوره از جشنواره، زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری باشد که صدای شهروندان را بهتر می‌شنود و رنج‌ها و مسائل آنان را عمیق‌تر درک می‌کند.

وی در پایان با اشاره به تنوع فرهنگی و روایی ایران خاطرنشان کرد: ایران سرزمین روایت‌های گوناگون است و «تبریزیم» بهانه‌ای برای نزدیک‌تر شدن دل‌هاست.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» در این دوره، علاوه بر گردهم آوردن گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف، با اجرای نمایش در مدارس مناطق کم‌برخوردار و پرداختن به موضوعات اجتماعی و ملی، دامنه ارتباط هنرهای نمایشی با مخاطبان را گسترش داد.