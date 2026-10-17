به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رزاقی عصر امروز شنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های دامی، از برنامه‌های این صندوق برای گسترش فعالیت‌های بازرگانی و حمایت از دامداران و فعالان بخش دام و طیور خبر داد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علوفه‌ای و ضایعات کشاورزی لرستان را از فرصت‌های توسعه تولید و کاهش هزینه‌ها برشمرد.

توسعه فعالیت‌های بازرگانی برای حمایت از تولیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رزاقی با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان بخش دام و طیور اظهار کرد: ورود به حوزه بازرگانی، کمک به تعادل‌بخشی بازار و حمایت از تولیدکنندگان از مهم‌ترین وظایف و برنامه‌های صندوق دامپروری کشور است.

وی با بیان اینکه ۱۷۲ صندوق ملی و استانی در کشور فعالیت دارند، افزود: صندوق دامپروری کشور با اتکا به سرمایه و ظرفیت‌های مالی خود می‌تواند حمایت مؤثرتری از دامداران و فعالان زنجیره تولید داشته باشد.

مدیرعامل صندوق دامپروری کشور با اشاره به اینکه فعالیت‌های اولیه این صندوق بیشتر بر پرداخت تسهیلات متمرکز بوده است، تصریح کرد: توسعه خرید و فروش نهاده‌های دامی و اجرای طرح‌های تولید قراردادی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت تولید و پشتیبانی از فعالان این بخش دنبال می‌شود.

سرمایه‌گذاری در صنعت خوراک دام

رزاقی حمایت از کارخانه‌های تولید خوراک دام، سرمایه‌گذاری در این صنعت و اجاره واحدهای تولیدی را از دیگر محورهای فعالیت صندوق برشمرد و بر ضرورت تقویت ظرفیت تولید خوراک دام برای کاهش هزینه‌ها و پشتیبانی از تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت صندوق در حوزه واردات نهاده‌های دامی گفت: این صندوق آمادگی دارد در زمینه تأمین و واردات نهاده‌های موردنیاز، با هدف استمرار تولید و حفظ امنیت غذایی کشور، نقش مؤثری ایفا کند.

ضایعات کشاورزی لرستان؛ ظرفیتی برای تولید خوراک دام

مدیرعامل صندوق دامپروری کشور در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علوفه‌ای کشور، به‌ویژه توانمندی‌های استان لرستان، را از فرصت‌های مهم توسعه تولید دانست.

رزاقی خاطرنشان کرد: استفاده از پسماندهای کشاورزی و تبدیل آن‌ها به خوراک دام می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه استفاده بهینه از منابع بومی و تقویت زنجیره تأمین خوراک دام را فراهم کند.

بر اساس این برنامه‌ها، توسعه فعالیت‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری در تولید خوراک دام و استفاده از ظرفیت‌های محلی می‌تواند در کنار حمایت مالی از تولیدکنندگان، به تقویت زنجیره تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی از تداوم تولید در بخش دام و طیور کمک کند.