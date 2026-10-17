رحمانی:کتاب و کتابخوانی راهکار موثر برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه کتابخوانی از شاخص‌های تمدن و پیشرفت جوامع به شمار می‌رود، افزود: مطالعه در جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه توجه و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب به‌عنوان الگویی برجسته در کتابخوانی، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که چنین الگویی در اختیار دارد، باید در عرصه ترویج کتاب و مطالعه پیشتاز باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ ها و ابزارهای روز برای گسترش فرهنگ مطالعه نیز تأکید کرده و افزود: همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف با برنامه‌ریزی و تلاش به نتایج مؤثری دست یافته‌ایم، در حوزه کتابخوانی نیز باید با جدیت و برنامه‌ریزی هدفمند برای رشد فرهنگ مطالعه اقدام کنیم.

رحمانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ملی عفاف و حجاب «گوهرشاد» و دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، اضافه کرد: مراسم تجلیل از آتش‌نشانان، جانبازان ۷۰ درصد و گروه‌های مختلف نیز در راستای پاسداشت ارزش‌ها و تقویت فرهنگ عمومی برگزار شده است.

تجمع‌ شبانه استمرار یابد و بر تعداد آن‌ها افزوده شود

رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به تاثیر تجمع‌های شبانه در جریان جنگ‌های اخیر افزود: این تجمع‌ها جلوه‌هایی از همبستگی و حضور مردم را به نمایش گذاشتند و موجب حیرت و تعجب ایرانیان خارج از کشور شدند؛ از این رو، تداوم پرشور آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر افزایش تجمع‌های شبانه تأکید کرده‌اند و در همین راستا، لازم است این تجمع‌ها استمرار یابد و بر تعداد آن‌ها افزوده شود.

وی با اشاره به تاثیر تجمع‌های شبانه در جریان جنگ‌های اخیر افزود: این تجمع‌ها جلوه‌هایی از همبستگی و حضور مردم را به نمایش گذاشتند و موجب حیرت و تعجب ایرانیان خارج از کشور شدند؛ از این رو، تداوم پرشور آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی در برنامه‌ها گفت: تمامی برنامه‌های فرهنگی، از جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها گرفته تا سایر فعالیت‌ها، باید دارای پیوست فرهنگی باشند.

امام جمعه ارومیه توضیح داد: برنامه‌هایی که قرار است اجرا شوند، باید از نظر آثار و پیامدهای فرهنگی مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت داشتن تاثیرات منفی، با بازنگری و اصلاح، از بروز این آثار جلوگیری شود و در صورت برخورداری از نتایج مثبت، زمینه تقویت و گسترش آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به آگاهی ناکافی برخی مدیران از مفهوم پیوست فرهنگی خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران اطلاع چندانی از این موضوع ندارند و هنگامی که بر ضرورت پیوست فرهنگی برنامه‌هایشان تاکید می‌شود، تصور می‌کنند فعالیت آن‌ها ارتباطی با فرهنگ ندارد؛ در حالی که همه برنامه‌ها می‌توانند آثار و پیامدهای فرهنگی داشته باشند.

حجت‌الاسلام قریشی همچنین به پنجمین نمایشگاه ملی عفاف و حجاب «گوهرشاد» اشاره کرد و برگزاری آن را اقدامی شایسته تقدیر دانست و گفت: لازم است همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای برگزاری این نمایشگاه همکاری و مشارکت کنند.

وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کمک می‌کند و می‌تواند در نهادینه‌سازی و گسترش این فرهنگ نقش موثری داشته باشد.

حمایت از فعالان مردمی کتابخوانی در ارومیه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به انتخاب پنج‌ساله ارومیه به‌عنوان شهر دوستدار کتاب گفت: برای تبدیل ارومیه به پایتخت کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی، حتی با اقدامات کوچک نیز می‌توان گام‌های بلندی برداشت.

علیرضا نوروزی افزود: امروز برخی شهروندان در مغازه‌های کوچک خود با روش‌های مختلف و تشویق نوجوانان، برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش می‌کنند که این اقدامات شایسته حمایت است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از این فعالان فرهنگی اظهار کرد: حمایت از شهروندانی که در نقاط مختلف شهر برای ترویج کتابخوانی فعالیت می‌کنند، می‌تواند نقش موثری در نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی مناطق حاشیه شهر گفت: در این مناطق نیز افرادی با خلاقیت و ابتکار، جوانان و نوجوانان را به مطالعه ترغیب می‌کنند، بنابراین لازم است این محله‌ها مورد توجه قرار گیرند و از افرادی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت دارند، حمایت شود.