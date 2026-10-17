به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره وضعیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار و متوازن بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست و تحقق اهداف توسعه‌ای استان به مشارکت مؤثر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه دولت به‌تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای توسعه‌ای نیست، افزود: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید در کنار دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کنند و مدیریت استان نیز با حمایت و تسهیل‌گری، شرایط لازم برای فعالیت مطمئن و شفاف آنان را فراهم سازد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: حذف موانع غیرضروری، تسریع فرایندهای اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ رویکردی که باید با محوریت تولید و اشتغال دنبال شود.

زارع همچنین بر ضرورت تدوین و ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فرصت‌های مشخص و قابل عرضه به سرمایه‌گذاران، در کنار معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، می‌تواند به افزایش جذب سرمایه منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت مجوزهای بی‌نام در سامانه ملی سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: این امکان زمینه مراجعه متقاضیان از سراسر کشور برای سرمایه‌گذاری در استان بوشهر را فراهم کرده است و باید با معرفی مناسب فرصت‌ها، از این ظرفیت برای جذب سرمایه‌های جدید بهره گرفت.

استاندار بوشهر در ادامه، مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکارهای تأمین مالی طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، استفاده هدفمند از این ظرفیت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ضروری است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های عالی‌شهر اشاره کرد و گفت: این شهر با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، از فرصت‌های ارزشمندی برای تبدیل شدن به شهری باکیفیت برخوردار است و قرار گرفتن آن در محدوده مرکز ثقل جمعیتی استان، اهمیت توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای آن را دوچندان می‌کند.