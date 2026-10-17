https://mehrnews.com/x3dmwj ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ کد مطلب 6980897 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی بندرعباس - مردم بندرعباس با حضور حماسی در میدان با آرمانهای انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6980897 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی بازدید دادستان کل کشور از دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اجتماع مردم بندرعباس در سوگ رهبر شهید انقلاب سلماسی ها در شب ۲۳۱ حماسه مقاومت ملی در سنگر خیابان ایستادهاند حماسه اقتدار مردم ارومیه در سنگر خیابان به شب ۲۳۱ رسید برچسبها هرمزگان بندرعباس اجتماع مردمی
نظر شما