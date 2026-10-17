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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی

اجتماع شبانه مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی

بندرعباس - مردم بندرعباس با حضور حماسی در میدان با آرمان‌های انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6980897

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