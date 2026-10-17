به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، از جان‌باختن یک جوان ۱۸ ساله تبعه افغانستان در پی غرق‌شدن در حوضچه آب کشاورزی در محدوده اتوبان قم و حدود ۷۰ کیلومتر پس از شهرک فشافویه خبر داد و در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۶:۴۰ امروز، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، گزارشی مبنی بر غرق‌شدن فردی در یک حوضچه آب کشاورزی در محدوده اتوبان قم، حدود ۷۰ کیلومتر پس از شهرک فشافویه، به سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام شد.

وی افزود: محل حادثه خارج از محدوده عملیاتی سازمان آتش‌نشانی تهران بود، اما گروه نجات ویژه غواصی این سازمان به همراه خودروی نورافشان، به‌عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شدند. بخش قابل‌توجهی از مسیر دسترسی به محل حادثه خاکی بود، با این حال آتش‌نشانان خود را به محل رساندند. نیروهای آتش‌نشانی حسن‌آباد نیز در محل حضور داشتند.

ملکی با اشاره به موقعیت حادثه اظهار کرد: محل حادثه حوضچه‌ای برای ذخیره آب کشاورزی بود که مساحت آن حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۴ هزار مترمربع اعلام شد. به گفته افراد مطلع، عمق آب در بخش‌های عمیق حوضچه به حدود هشت متر می‌رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: طبق اطلاعات اعلام‌شده، ساعاتی پیش از حضور آتش‌نشانان، جوانی حدوداً ۱۸ ساله که از اهالی همان محدوده بود، وارد آب شده، اما دیگر از حوضچه خارج نشده بود. آتش‌نشانی تهران پس از آماده‌سازی تجهیزات تخصصی، با وجود فرارسیدن غروب، عملیات جست‌وجو را در آب آغاز کردند و پس از مدتی تلاش، موفق شدند پیکر این جوان را از حوضچه خارج کنند.

وی تصریح کرد: پس از خروج فرد از آب، عوامل اورژانس مرگ وی را تأیید کردند. این جوان تبعه افغانستان بود و با توجه به اینکه چند ساعتی از وقوع حادثه گذشته بود، پیکر او به عوامل انتظامی و بستگانش که در محل حضور داشتند، تحویل داده شد.

ملکی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان تهران حوالی ساعت ۲۰:۴۰، محل حادثه را به عوامل انتظامی حسن‌آباد تحویل دادند و به ایستگاه بازگشتند.

هشدار درباره خطر حوضچه‌های آب کشاورزی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به وقوع حوادث مشابه در گذشته گفت: در موارد متعددی، افراد به دلایل مختلف، از جمله آب‌تنی و شنا یا برای بیرون‌آوردن وسایلی که داخل آب افتاده است، وارد حوضچه‌های کشاورزی می‌شوند و به دلیل ناآشنایی با شرایط آب و نداشتن مهارت کافی در شنا، گرفتار شده و جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: حتی در برخی موارد، حیوانات نیز به داخل این حوضچه‌ها سقوط می‌کنند و به دلیل ناتوانی در خروج از آب، تلف می‌شوند.

ملکی با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی این حوضچه‌ها گفت: زمین‌های دارای حوضچه‌های آب کشاورزی باید به‌طور کامل محصور شوند تا افراد و حیوانات نتوانند به‌راحتی به لبه آب دسترسی پیدا کنند. همچنین نصب تابلوهای هشداردهنده و شنا ممنوع در این محدوده‌ها ضروری است.

وی در پایان هشدار داد: افراد نباید از روی حصارها عبور کنند یا از زیر فنس‌ها و موانع وارد محدوده این حوضچه‌ها شوند؛ چه برای برداشت آب و چه برای شنا و آب‌تنی. این اقدام بسیار خطرناک است و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.