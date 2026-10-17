به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری امروز شنبه با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار داشت: ثبت‌نام این تعداد از فعالان و علاقه‌مندان قرآنی در شرایط کنونی کشور، اتفاقی ارزشمند و امیدبخش است و نشان‌دهنده توجه مردم به آموزه‌های قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است.

وی افزود: حضور قرآن‌آموزان لرستانی در این رویداد ملی، بیانگر عمق ارادت، ولایتمداری و پایبندی مردم استان به فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع) است و نشان می‌دهد فعالیت‌های قرآنی در لرستان، با وجود شرایط مختلف، همچنان پویا و اثرگذار ادامه دارد.

آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون قرآن و عترت اعلام شد

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با قدردانی از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت، مربیان، فعالان و برگزارکنندگان برنامه‌های قرآنی استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت علاقه‌مندان، زمینه ارتقای فعالیت‌های قرآنی و تقویت انس عمومی با قرآن کریم در سراسر استان فراهم شود.

سوری از فعالان قرآنی و علاقه‌مندان خواست با توجه به فرصت باقی‌مانده، هرچه سریع‌تر مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند و گفت: مهلت ثبت‌نام و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و رشته‌های انتخابی تا پایان روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است؛ بنابراین متقاضیان باید در فرصت باقی‌مانده اطلاعات خود را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنند.

آزمون کتبی ۲۸ آبان برگزار می‌شود

وی درباره زمان برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت کشور نیز بیان کرد: آزمون کتبی این دوره روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با سراسر کشور در مراکز استان‌ها و دیگر شهرستان‌های پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد.

سوری ادامه داد: آزمون الکترونیکی نیز از اول تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و پیگیری مراحل مربوط به آزمون می‌توانند به سامانه حمد به نشانی www.qia.ir مراجعه کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده‌تر جامعه قرآنی لرستان، قرآن‌آموزان استان حضوری پررنگ در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت کشور داشته باشند.