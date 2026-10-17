به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان امروز شنبه در جریان بازدید از روستای پاپی‌خالدار اظهار داشت: احداث مدرسه در این روستا که از مناطق پرجمعیت شهرستان خرم‌آباد به شمار می‌رود، از مطالبات اساسی مردم بوده که به دلایل مختلف، از جمله وجود تعارض در طرح‌های اجرایی، تاکنون محقق نشده بود.

وی افزود: در بازدید امروز به همراه مدیران‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نوسازی مدارس لرستان، موضوع احداث مدرسه مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، تعارضات موجود برطرف شد و مقرر است عملیات اجرایی پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

تلاش برای تسریع در احداث مدرسه

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تأمین فضای آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان این روستا تصریح کرد: با توجه به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی و تأکید رئیس‌جمهور و استاندار لرستان بر نوسازی و بهسازی مدارس، تلاش می‌کنیم این پروژه در مدت‌زمانی کوتاه‌تر از برنامه پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسد.

درمنان خاطرنشان کرد: فراهم کردن فضای آموزشی استاندارد و مناسب برای دانش‌آموزان از اولویت‌های توسعه مناطق روستایی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این مدرسه در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و یکی از نیازهای اساسی مردم پاپی‌خالدار برطرف شود.