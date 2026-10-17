به گزارش خبرنگار مهر، محمد فخرایی شنبه‌شب در اجتماع مردم دیّر در چهارراه امام حسین (ع) اظهار کرد: حضور حماسی و بصیرت مردم در صحنه‌های مختلف و همراهی ارکان نظام و دولت وفاق ملی، پشتوانه اصلی دفاع از کیان، شرف و امنیت ایران اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیّر با اشاره به تعویق زمان برگزاری انتخابات به دلیل شرایط جنگی تحمیل‌شده بر کشور گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور به‌عنوان مجری و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر، عزم تمامی ارکان بر برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری است که پس از تثبیت و پایداری شرایط کشور و با تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: طبق تصمیمات اتخاذشده و با هماهنگی فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان، بناست این دوره از انتخابات در صورت مهیا بودن زیرساخت‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار شود؛ به‌طوری‌که تمامی فرایندها از احراز هویت رای‌دهندگان تا اخذ رأی از طریق صندوق‌های الکترونیکی و تنظیم صورت‌جلسه نهایی بدون استفاده از تعرفه فیزیکی انجام خواهد گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیّر با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن مانور انتخاباتی اخیر اظهار داشت: روز گذشته مانور آزمایشی اخذ رأی الکترونیک در مصلای جمعه برگزار شد و فرآیند رای‌گیری آزمایشی از نمازگزاران با موفقیت کامل و در شرایط پایدار به انجام رسید.

فخرایی با تبیین تمهیدات وزارت کشور متناسب با شرایط پیش‌رو تصریح کرد: برای صیانت از آراء مردم و جلوگیری از هرگونه اخلال، انتخابات در سه وضعیت برنامه‌ریزی شده است: در وضعیت عادی برگزاری فرایند انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیکی در سراسر کشور و تمام حوزه‌های شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در وضعیت نیمه‌عادی مدیریت ترکیبی فرایند به‌نحوی‌ است که در صورت بروز هرگونه اختلال زیرساختی، اخذ رأی تا پیش از اختلال، الکترونیکی و پس از آن به‌صورت سنتی دنبال می‌شود.

رییس ستاد انتخابات شهرستان دیر عنوان کرد: در وضعیت بحرانی و جنگی تمام‌عیار، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی و مراجع عالی خواهد بود و در صورت لزوم، انتخابات به‌صورت سنتی برگزار می‌شود.

وی درباره گستره انتخاباتی شهرستان گفت: این انتخابات در سه بخش مرکزی، بردخون و آبدان برای تعیین اعضای شوراهای اسلامی پنج شهر و ۲۲ روستا برگزار می‌شود که در مجموع با رأی مستقیم مردم، ۲۵ نفر به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهرها و ۶۸ نفر به‌عنوان عضو شوراهای روستایی و مجموعاً ۹۳ منتخب مشخص خواهند شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیّر با استناد به اصل ششم قانون اساسی و جایگاه انتخابات در اداره امور کشور بر پایه اراده عمومی، بر ضرورت حساسیت مردم در انتخاب اعضای شوراها تأکید کرد و گفت: مدیریت چهارساله امور زیربنایی شهرها و روستاها و هدایت مسیر توسعه از طریق انتخاب شهرداران و دهیاران رقم می‌خورد؛ از این‌رو مردم باید با دقت، افرادی متخصص، قانون‌مدار، پیگیر مطالبات مردمی، متعهد به کرامت شهروندان و اهل تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی را روانه صحن شوراها کنند.

فخرایی در پایان از همراهی شهرداران، دهیاران و اعضای کنونی شوراهای اسلامی که در این شرایط حساس پشتیبان خدمات‌رسانی به مردم بوده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با وحدت کلمه، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و هم‌افزایی ارکان نظام، انتخابات آتی در اوج اقتدار، سلامت و حضور مردمی برگزار شود.