مازندران به وقت جانفدایی؛ ساری در تپش همدلی برای ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در آستانه برگزاری اجتماع بزرگ «جان‌فدای ایران» در ساری، روایت‌های دانش‌آموزان، فرهنگیان، هنرمندان، مداحان و مسئولان نظامی و فرهنگی مازندران از یک نقطه مشترک حکایت دارد، دفاع از ایران، فراتر از هر عنوان و جایگاه اجتماعی، مسئولیتی همگانی است.

هم‌زمان با اعلام ثبت‌نام بیش از ۳۰۱ هزار نفر از مردم مازندران در پویش «جان‌فدای ایران»، میدان شهید قاسمی ساری برای میزبانی گردهمایی‌ای آماده می‌شود که برگزارکنندگان آن، هدفش را نمایش همبستگی ملی، تقویت پیوندهای اجتماعی و پاسداشت هویت ایرانی و اسلامی عنوان می‌کنند.

ایران در بزنگاه‌های تاریخی خود بارها شاهد پیوند خوردن اراده مردم با سرنوشت سرزمینش بوده است؛ از روزهای انقلاب و دفاع مقدس تا موقعیت‌هایی که ضرورت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیش از گذشته احساس می‌شود.

در مازندران نیز فراخوان برگزاری اجتماع «جان‌فدای ایران» به فرصتی برای بازتاب همین نگاه تبدیل شده است؛ نگاهی که در آن، دفاع از میهن تنها به میدان نظامی محدود نیست و از کلاس درس و محیط کار تا بازار، دانشگاه، مزرعه، محفل فرهنگی و جمع‌های مردمی امتداد می‌یابد.

قرار است این اجتماع ساعت ۱۴، در میدان شهید قاسمی ساری برگزار شود؛ رویدادی که در روایت دعوت‌کنندگان آن، حضور مردم با پیشینه‌ها، مشاغل و دیدگاه‌های گوناگون، مهم‌ترین پیام آن خواهد بود.

دفاع از ایران؛ از کلاس درس تا میدان مسئولیت اجتماعی

یک دانش‌آموز ساروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور، پیشرفت علمی را یکی از مهم‌ترین راه‌های خدمت به ایران دانست و اظهار کرد: ما دانش‌آموزان با خوب درس خواندن، کسب دانش و تلاش برای پیشرفت علمی و فناوری می‌توانیم به کشورمان کمک کنیم.

وی با اشاره به نقش اقشار مختلف در روزهای حساس کشور افزود: همان‌طور که بازاریان، کارگران، کشاورزان، دانشمندان، معلمان، دانشجویان و استادان هر کدام در جایگاه خود نقش‌آفرین هستند، دانش‌آموزان نیز باید با تحصیل، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر، سهم خود را در پیشرفت ایران ادا کنند.

این دانش‌آموز، تعلق خاطر به میهن را محدود به شغل و جایگاه افراد ندانست و تأکید کرد: هر ایرانی می‌تواند با تکیه بر توانایی‌های خود، برای سربلندی کشور تلاش کند.

همبستگی مردم، پشتوانه عبور از روزهای دشوار

محمدی، آموزگار مازندرانی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مشارکت اقشار مختلف در دفاع از کشور، اظهار کرد: مهم نیست با چه شغلی در جامعه حضور داریم؛ مهم این است که هر کدام از ما در جایگاه خود برای حفظ کشور و منافع ملی مسئولیت داریم.

وی با بیان اینکه اختلاف در حرفه و جایگاه اجتماعی نباید به فاصله میان مردم منجر شود، افزود: آنچه می‌تواند در برابر تهدیدها به کشور قدرت ببخشد، همدلی و اتحاد مردم است. دشمن از اختلاف و تفرقه سود می‌برد، اما جامعه‌ای که بر سر حفظ ایران و آینده آن همدل باشد، از ظرفیت بیشتری برای عبور از شرایط دشوار برخوردار خواهد بود.

این آموزگار با دعوت از مردم برای حضور در اجتماع پیش‌رو، بر ضرورت همراهی اقشار مختلف و مسئولان برای تقویت انسجام ملی تأکید کرد.

محمدرضا اسحاقی: پشتوانه مردم، مایه قوت رزمندگان است

محمدرضا اسحاقی، هنرمند پیشکسوت و خنیاگر موسیقی نواحی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید کرد و گفت: دشمن همواره تلاش می‌کند میان مردم فاصله ایجاد کند و ملت را از یکدیگر جدا سازد؛ در مقابل، هر اندازه مردم پشت یکدیگر باشند و همدلی خود را حفظ کنند، قدرت ملی نیز تقویت خواهد شد.

این هنرمند مازندرانی با دعوت از مردم برای شرکت در اجتماع «جان‌فدای ایران» در روز ۲۶ مهرماه، اظهار کرد: حضور مردم می‌تواند پشتوانه‌ای معنوی برای رزمندگان و همه کسانی باشد که برای دفاع از کشور تلاش می‌کنند.

اسحاقی با اشاره به برگزاری این گردهمایی در میدان شهید قاسمی ساری، ابراز امیدواری کرد که مردم با حضور خود، پیام همبستگی و وفاداری به ایران را به نمایش بگذارند.

پاسداشت ایران، پاسداشت تاریخ و فداکاری‌هاست

رحمان قدمی، بازیگر و مجری مازندرانی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تاریخی ایران و فداکاری نسل‌های گذشته برای حفظ این سرزمین، بر ضرورت توجه به میراث ملی و مسئولیت نسل امروز تأکید کرد.

وی با یادآوری روایتی منسوب به نادرشاه درباره بازپس‌گیری سرزمین ایران از دشمنان، اظهار کرد: ایران با فداکاری انسان‌هایی حفظ شده است که برای تمامیت ارضی و استقلال کشور از جان خود گذشتند؛ بنابراین، پاسداشت پرچم و هویت ملی، تنها یک احساس مقطعی نیست، بلکه مسئولیتی در برابر تاریخ و آیندگان به شمار می‌رود.

این هنرمند مازندرانی با دعوت از مردم برای حضور در اجتماع ساری، این گردهمایی را فرصتی برای تجدید عهد با ایران و ارج نهادن به فداکاری کسانی دانست که برای حفظ این سرزمین جان خود را تقدیم کرده‌اند.

هیئت‌ها و محافل فرهنگی در کنار مردم باشند

محمدرضا بذری، مداح شناخته‌شده مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با دعوت از خانواده بزرگ مداحان، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی برای حضور در اجتماع «جان‌فدای ایران»، اظهار کرد: گردهمایی پیش‌رو فرصتی برای حضور یکپارچه مردم و نمایش پیوند میان باورهای دینی، هویت ملی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور است.

وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم، از مردم و فعالان هیئت‌های مذهبی خواست روز ۲۶ مهرماه، ساعت ۱۴، در میدان شهید قاسمی ساری حضور یابند و در این برنامه مشارکت کنند.

انسجام ملی، سرمایه راهبردی کشور است

حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت همدلی اجتماعی در شرایط حساس، اظهار کرد: ملت ایران در فراز و نشیب‌های تاریخ این سرزمین، بارها با غیرت، بصیرت و احساس مسئولیت در کنار کشور خود ایستاده است و امروز نیز حفظ انسجام ملی اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه تقابل‌های امروز تنها به میدان‌های نظامی محدود نمی‌شوند، افزود: جنگ رسانه‌ای و شناختی نیز می‌تواند با هدف ایجاد تفرقه، تضعیف روحیه عمومی و خدشه‌دار کردن اعتماد اجتماعی دنبال شود؛ ازاین‌رو، آگاهی، وحدت و حضور مسئولانه مردم از سرمایه‌های ارزشمند کشور است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران، پویش «جان‌فدای ایران» را نمادی از تعلق خاطر مردم به میهن دانست و گفت: این پویش می‌تواند پیوند میان هویت ایرانی، باورهای دینی و روحیه ایثار را تقویت کند.

حسینی مازندرانی با دعوت از جوانان، بانوان، خانواده‌ها، دانشگاهیان، فرهنگیان، کسبه، کارگران، کشاورزان و پیشکسوتان برای حضور در این گردهمایی، تصریح کرد: مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌ها می‌توانند بر سر عزت، آرامش، سربلندی و آینده کشور با یکدیگر همدل باشند.

ثبت‌نام بیش از ۳۰۱ هزار مازندرانی در پویش «جان‌فدای ایران»

در کنار دعوت‌های مردمی و فرهنگی، آمار اعلام‌شده از سوی فرمانده سپاه کربلا نیز از گستردگی مشارکت ثبت‌شده در این پویش حکایت دارد.

سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا با اشاره به استقبال مردم مازندران از پویش «جان‌فدای ایران» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰۱ هزار نفر از مردم استان در این پویش نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۶۲۶ نفر برای سازماندهی در هسته‌های مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: حدود ۶۵ درصد از افرادی که آمادگی خود را برای حضور در این هسته‌ها اعلام کرده‌اند، پیش از این عضو سامانه بسیج نبوده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی، نشان‌دهنده ظرفیت مشارکت مردمی فراتر از بدنه پیشین این مجموعه است.

فرمانده سپاه کربلا همچنین اعلام کرد حدود ۴۰ درصد از افراد سازماندهی‌شده برای شرکت در دوره‌های آموزشی دفاعی و امنیتی آمادگی دارند.

موحد با اشاره به ابعاد اجرایی اجتماع «جان‌فدای ایران» در ساری گفت: بیش از ۱۳۰ یگان مردمی و نظامی به همراه تجهیزات و ادوات دفاعی در این برنامه حضور خواهند داشت.

وی همچنین از افتتاح رسمی یگان پهپادی سپاه کربلا هم‌زمان با برگزاری این رویداد خبر داد و اظهار کرد: این یگان با برخورداری از ریزپرنده‌ها، پهپادهای شناسایی و تجهیزات تخصصی، به ظرفیت عملیاتی این مجموعه اضافه خواهد شد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ضرورت مدیریت رفت‌وآمد شهروندان، از پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط خبر داد و بر همکاری مجموعه‌های اجرایی برای تسهیل برگزاری مراسم تأکید کرد.

ساری در آستانه یک گردهمایی بزرگ مردمی

در آستانه برگزاری این اجتماع، فضای عمومی ساری تحت تأثیر برنامه‌ریزی‌های مربوط به مراسم قرار گرفته است. برگزارکنندگان از تمهیدات اجرایی و ترافیکی برای مدیریت حضور مردم خبر داده‌اند و دعوت‌های چهره‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز بر گستره مخاطبان این برنامه افزوده است.

اگرچه ثبت‌نام صدها هزار نفر در پویش «جان‌فدای ایران» از سوی مسئولان اعلام شده، اما شمار ثبت‌نام‌کنندگان را نباید معادل تعداد حاضران قطعی در اجتماع دانست. اهمیت این آمار، بیش از هر چیز، در نشان دادن دامنه اعلام آمادگی مردم برای مشارکت در این پویش است.

اجتماع «جان‌فدای ایران» در ساری را می‌توان از منظر گستره دعوت‌شدگان و تنوع گروه‌های اجتماعی، فرصتی برای بازتاب ظرفیت همبستگی در جامعه مازندران دانست؛ ظرفیتی که اگر با اعتماد متقابل، مشارکت آگاهانه و مسئولیت‌پذیری همراه شود، می‌تواند از یک گردهمایی مقطعی فراتر برود.

معیار ماندگاری چنین رویدادهایی، تنها شمار حاضران یا ابعاد اجرایی آنها نیست؛ بلکه میزان اثرگذاری‌شان بر تقویت سرمایه اجتماعی، احترام به تفاوت دیدگاه‌ها، افزایش امید عمومی و تبدیل احساس تعلق به تلاش عملی برای آبادانی کشور نیز اهمیت دارد.

ایران برای ساختن آینده‌ای امن‌تر و پیشرفته‌تر، به همدلی مردم و همچنین نقش‌آفرینی مؤثر هر یک از آنان در عرصه علم، فرهنگ، اقتصاد و خدمت عمومی نیاز دارد؛ مسیری که از کلاس درس آغاز می‌شود، در محیط کار ادامه می‌یابد و در مسئولیت مشترک همه شهروندان در قبال سرنوشت میهن معنا پیدا می‌کند.