بازیکنان صنعت نفت برای خوشحال کردن مردم هم‌ قسم شده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی شامگاه شنبه پس از پیروزی دو بر یک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان مقابل آلومینیوم اراک در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به نوبه خودم این پیروزی را به مردم و هواداران صنعت نفت تبریک می‌گویم.

وی افزود: خبرنگاران آبادانی تلاش کردند آرامش به تیم برگردد و مردم بار دیگر به ورزشگاه بیایند. امیدوارم این اتحاد و همدلی تا آخرین بازی فصل ادامه داشته باشد.

سرمربی صنعت نفت آبادان با تمجید از کیفیت تیم آلومینیوم اراک گفت: آلومینیوم تیم باکیفیتی است و بازیکنان ما برای خوشحال کردن مردم هم‌قسم شده بودند. این شکست چیزی از ارزش‌های تیم آلومینیوم کم نمی‌کند.

پورموسوی، درباره افت مقطعی بازیکنان صنعت نفت در جریان مسابقه اظهار کرد: بازیکنان ما در دقایقی از بازی کم آوردند که این موضوع می‌تواند ناشی از استرس، فشار مسابقه یا مشکلات بدنی باشد و شاید بخشی از آن نیز به استرس بازیکنان مربوط باشد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اظهارات سرمربی آلومینیوم مبنی بر خشونت بیشتر بازیکنان صنعت نفت در این مسابقه تصریح کرد: خیر؛ ما دو بار بازی جوانمردانه را رعایت کردیم. در فوتبال برخورد پیش می‌آید اما این برخوردها عمدی نبود.

سرمربی صنعت نفت آبادان با اشاره به برنامه‌های فنی تیم ادامه داد: روی نقاط قوت و ضعف خود کار می‌کنیم و قطعاً از بازیکنان جوان نیز استفاده خواهیم کرد. تمام تلاش ما این است که در ادامه لیگ با قدرت بازی کنیم و برای تقویت تیم نیز باید زمینه اضافه شدن چند بازیکن فراهم شود. از تک‌تک بازیکنانم سپاسگزارم.

پورموسوی درباره دیدار آینده صنعت نفت مقابل تراکتور گفت: تراکتور در خانه و با حمایت هواداران پرشور خود بازی می‌کند اما ما هم تیم صنعت نفت هستیم و فکر می‌کنم تجربه و آمادگی ذهنی در آن مسابقه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

وی، درباره زمان انجام تعویض‌ها در دیدار مقابل آلومینیوم اظهار کرد: تعویض‌ها را دیر انجام دادم، چون بازیکنانم خوب بازی می‌کردند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از ورود بازیکن خارجی این تیم خبر داد و گفت: بازیکن خارجی تیم روز دوشنبه به جمع ما اضافه می‌شود.