به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ارکیان، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت تجهیزات و لوازم از ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ ازنا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، سارق حرفه‌ای را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ازنا تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ۱۶ فقره سرقت مختلف اعتراف کرد و گفت اموال مسروقه را به فردی مالخر فروخته است.

ارکیان ادامه داد: در پی اعترافات متهم و با هماهنگی قضائی، مالخر نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شد و مقادیر زیادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.

وی با اشاره به بازسازی صحنه‌های سرقت، شناسایی مالباختگان و استرداد اموال کشف‌شده به صاحبان آن‌ها خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.