پورذهبی: دفاع از ایران دفاع از تمدن و هویت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در سخنانی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن، اظهار کرد: ملت ایران باید با تکیه بر ایمان، عقلانیت و پشتوانه تمدنی خود، در برابر جنگ روانی و جریان‌هایی که مردم را به عقب‌نشینی و تسلیم دعوت می‌کنند، هوشیار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به آیات ۱۴۹ و ۱۵۰ سوره آل‌عمران، بر ضرورت پرهیز از تبعیت از دشمن و اعتماد به یاری خداوند تأکید کرد و گفت: قرآن کریم به مؤمنان هشدار می‌دهد که پیروی از دشمنان، آنان را به عقب‌گرد و زیان می‌کشاند؛ در مقابل، خداوند بهترین پشتیبان و یاور انسان است.



وی با بیان اینکه پس از شکست ظاهری مسلمانان در جنگ احد، جریان‌هایی برای تضعیف روحیه آنان وارد میدان شدند، افزود: امروز نیز دشمنان با بهره‌گیری از جنگ روانی، تلاش می‌کنند اراده ملت ایران را تضعیف کنند و با طرح مسائلی همچون برتری نظامی و اقتصادی خود، مردم را به کنار گذاشتن آرمان‌ها وادار سازند.



پورذهبی ادامه داد: یکی از اهداف این فضاسازی‌ها، ایجاد تردید در جامعه و القای این تفکر است که مقاومت فایده‌ای ندارد و باید در برابر فشارها عقب‌نشینی کرد؛ در حالی که مؤمنان باید با شناخت درست شرایط، بر ایمان و اراده خود تکیه کنند.



هویت ایرانی، اسلامی و پیروی از اهل‌بیت(ع) سه محور اساسی جامعه



وی با تأکید بر ضرورت توجه به ارزش‌های بنیادین جامعه ایرانی اظهار کرد: ایران و تمدن ایرانی، اسلام و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، سه محور مهم هویتی کشور هستند که باید به‌درستی شناخته و تبیین شوند.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: ملت ایران دارای پیشینه تمدنی عمیقی است و این تمدن، اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) را پذیرفته و در طول تاریخ آن را گسترش داده است؛ ازاین‌رو، دفاع از ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب اختلافات سیاسی یا دیدگاه افراد نسبت به حکومت تحلیل کرد.



پورذهبی تصریح کرد: اگر به کشوری حمله شود، دفاع از سرزمین، مردم، تمدن و هویت آن، موضوعی فراتر از گرایش‌های سیاسی است. حتی اگر فردی با برخی سیاست‌ها یا مسئولان موافق نباشد، این اختلاف‌نظر نباید موجب بی‌تفاوتی در برابر تجاوز به کشور شود.



وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که عقب‌نشینی در برابر دشمن را راه جلوگیری از خسارت معرفی می‌کنند، گفت: این تصور که با تسلیم شدن می‌توان از آسیب‌ها جلوگیری کرد، نیازمند بررسی دقیق تاریخی، عقلانی و وجدانی است.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در جنگ‌های جهانی اظهار کرد: در بسیاری از جنگ‌ها، ملت‌ها برای حفظ موجودیت و هویت خود هزینه‌های سنگینی پرداختند؛ زیرا برخی جنگ‌ها تنها بر سر منافع مادی نیستند، بلکه موجودیت یک ملت و آینده آن را هدف قرار می‌دهند.



وی افزود: در تحلیل چنین موضوعاتی نباید تنها بخشی از تاریخ را بیان کرد و بخش‌های دیگر را نادیده گرفت. لازم است پیامدهای تسلیم، سرنوشت منابع و دارایی‌های کشور و وضعیت مردم پس از عقب‌نشینی نیز مورد توجه قرار گیرد.



پورذهبی با تأکید بر نقش دانشگاهیان و معلمان در تبیین این مسائل خاطرنشان کرد: این موضوعات باید در فضایی منطقی و به دور از تنش‌های سیاسی بررسی شوند تا نسل جوان بتواند با شناخت ابعاد مختلف تاریخی و اجتماعی، به درک روشنی از مفهوم دفاع از کشور برسد.



فداکاری مردم، نشان‌دهنده عمق پیوند با سرزمین است



وی با اشاره به جان‌باختن شماری از دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌های آنان در حوادث جنگ، بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ تأکید کرد و گفت: وقتی خانواده‌ها عزیزان خود را از دست می‌دهند، نمی‌توان مسئله جنگ را صرفاً با محاسبات مادی و اقتصادی ارزیابی کرد.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به شهدای میناب اظهار کرد: شهادت دانش‌آموزان، معلمان و دیگر شهروندان، عمق خسارت‌های انسانی جنگ را نشان می‌دهد و یادآور این واقعیت است که دفاع از کشور، تنها یک بحث نظری یا سیاسی نیست، بلکه با جان، خانواده، امنیت و آینده مردم ارتباط مستقیم دارد.



وی افزود: در چنین شرایطی، باید با نگاهی مسئولانه به موضوع مقاومت و دفاع نگریست و از ساده‌سازی واقعیت‌های جنگ و نادیده گرفتن رنج خانواده‌های آسیب‌دیده پرهیز کرد.



پورذهبی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره ضرورت پذیرش توافق‌های تحمیلی برای حفظ بقا، گفت: هرگونه پیشنهاد درباره مصالحه و توافق باید با توجه به شرایط واقعی، اهداف طرف مقابل و پیامدهای آن برای استقلال و موجودیت کشور بررسی شود.



وی خاطرنشان کرد: زمانی که هدف دشمن صرفاً کسب امتیاز نیست و موجودیت و هویت یک ملت را نشانه گرفته است، باید درباره این تصور که تسلیم می‌تواند بقای کشور را تضمین کند، تأمل کرد.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان افزود: جامعه باید نسبت به روایت‌های یک‌سویه و تحلیل‌هایی که بدون بررسی همه ابعاد تاریخی و سیاسی ارائه می‌شوند، هوشیار باشد و با گفت‌وگوی منطقی و استدلال، امکان ارزیابی دقیق مسائل را فراهم کند.



تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح و حفظ حضور مردم در صحنه



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و تهدیدهای مطرح‌شده علیه ایران اظهار کرد: ملت ایران در ماه‌های گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند و حفظ آمادگی دفاعی کشور، در کنار هوشیاری و همراهی مردم، اهمیت فراوانی دارد.



پورذهبی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح و نقش مردم در پشتیبانی از کشور گفت: مدیریت کشور در شرایط حساس، نیازمند تدبیر، اقتدار و هوشیاری است و مردم نیز با حضور و همراهی خود می‌توانند در حفظ انسجام ملی نقش‌آفرین باشند.



وی ابراز امیدواری کرد که با تدبیر مسئولان، آمادگی نیروهای مسلح و همراهی مردم، تهدیدها از کشور دور شود و ملت ایران بتواند با سربلندی از این مرحله عبور کند.



نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با اشاره به میلاد حضرت زینب کبری(س)، برای پیروزی ملت ایران، عزت کشور، موفقیت رزمندگان اسلام و دفع شر دشمنان دین و میهن دعا کرد.