به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای چند دهمین بار مدعی شد مسئله ایران به‌زودی پایان خواهد یافت و قیمت سوخت به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

وی با بهانه تراشی برای تجاوز آمریکا به ایران مدعی شد که این حملات ضروری بود، چرا که به ادعای وی «ایران در حال توسعه سلاح هسته‌ای بود.»

این ادعا درحالی مطرح می شود که مقامات ایرانی بارها اعلام کردند که به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیستند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: واشنگتن باید اطمینان حاصل کند که توانمندی‌های هسته‌ای ایران احیا نمی‌شود و این همان کاری است که آمریکا در حال حاضر دنبال می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، چرا که در صورت دستیابی به چنین سلاحی از آن استفاده خواهد کرد.

ترامپ بار دیگر برای آرام کردن مخالف تجاوز به کشورهای مختلف از جمله ایران، ادعا کرد: واشنگتن ناچار بود برای از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران به خاورمیانه برود و این مأموریت را در بازه زمانی تعیین‌شده به پایان رسانده است.

وی در ادامه ادعا کرد آمریکا ضربات سنگینی به ایران وارد کرده و توانمندی‌های هسته‌ای این کشور را نابود کرده است.

ترامپ مدعی شد: ایران نه در حال حاضر سلاح هسته‌ای خواهد داشت و نه در آینده به چنین سلاحی دست پیدا خواهد کرد.