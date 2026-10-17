نمایشگاه خوشنویسی با مضامین اشعار حافظ در ازنا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید و هنرجویان انجمن خوشنویسان شهرستان ازنا، هم‌زمان با هفته خوشنویسی و با محوریت اشعار حافظ شیرازی افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف گرامیداشت هنر خوشنویسی و بزرگداشت مقام حافظ شیرازی، با حضور میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، رضایی فرماندار، حسنی شهردار ازنا و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به این هنر برگزار شد.

محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا، در این مراسم ضمن قدردانی از استاد محمدنبی مهدوی، مسئول انجمن خوشنویسان شهرستان، از تلاش اساتید و مربیان این حوزه برای برپایی نمایشگاه تجلیل کرد.

وی با اشاره به تلاش هنرمندان انجمن خوشنویسان ازنا برای برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری اظهار داشت: این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه در نگارخانه استاد آریانپور برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ از آثار به نمایش درآمده بازدید کنند.

لک افزود: این نمایشگاه شامل ۳۰ اثر برگزیده با مضامین اشعار حافظ شیرازی است که توسط ۲۰ هنرمند شهرستان ازنا خلق شده‌اند و جلوه‌ای از پیوند هنر خوشنویسی با ادبیات فارسی را به نمایش می‌گذارند.