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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

مناسب‌ سازی محیط‌های شهری برای رفع مشکلات نابینایان ضروری است

مناسب‌ سازی محیط‌های شهری برای رفع مشکلات نابینایان ضروری است

ارومیه - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات نابینایان، مناسب‌سازی محیط‌های شهری و توسعه فرصت‌های اشتغال تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجمن نابینایان استان در پیگیری مطالبات روشندلان، افزود: بخشی از محدودیت‌های افراد نابینا ناشی از موانع محیطی و اجتماعی است و باید با اصلاح نگرش عمومی و فراهم کردن زمینه توانمندسازی آنان، امکان حضور مؤثر این افراد در جامعه را فراهم کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی انجمن نابینایان، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ غربی به ظرفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری اینوا در ایجاد فرصت‌های شغلی نیز اشاره کرد و افزود: توسعه فرصت‌های اشتغال برای جوانان، از جمله افراد نابینا، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی این قشر و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان باشد.

وی ارتقای سرمایه اجتماعی را از ضرورت‌های مهم جامعه برشمرد و اضافه کرد: تقویت احساس تعلق و مشارکت همه آحاد جامعه، نقش مهمی در تحکیم پیوندهای اجتماعی دارد و باید با رفع موانع و فراهم کردن فرصت‌های برابر، زمینه حضور فعال و مؤثر افراد نابینا در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم شود.

کد مطلب 6980955

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