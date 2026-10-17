به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجمن نابینایان استان در پیگیری مطالبات روشندلان، افزود: بخشی از محدودیت‌های افراد نابینا ناشی از موانع محیطی و اجتماعی است و باید با اصلاح نگرش عمومی و فراهم کردن زمینه توانمندسازی آنان، امکان حضور مؤثر این افراد در جامعه را فراهم کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی معابر، ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی انجمن نابینایان، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ غربی به ظرفیت طرح‌های سرمایه‌گذاری اینوا در ایجاد فرصت‌های شغلی نیز اشاره کرد و افزود: توسعه فرصت‌های اشتغال برای جوانان، از جمله افراد نابینا، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی این قشر و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان باشد.

وی ارتقای سرمایه اجتماعی را از ضرورت‌های مهم جامعه برشمرد و اضافه کرد: تقویت احساس تعلق و مشارکت همه آحاد جامعه، نقش مهمی در تحکیم پیوندهای اجتماعی دارد و باید با رفع موانع و فراهم کردن فرصت‌های برابر، زمینه حضور فعال و مؤثر افراد نابینا در عرصه‌های مختلف جامعه فراهم شود.