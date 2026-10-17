حجت الاسلام قنبرنژاد: دفاع از ایران ریشه در هویت ملی و تاریخی ملت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امید قنبرنژاد، شامگاه شنبه در حاشیه دویست و سی‌ویکمین تجمع شبانه مردم لنگرود، با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم در دفاع از کشور اظهار کرد: مردم با حضور در میدان و ایستادگی در برابر دشمن، نشان دادند که برای دفاع از ایران و نظام جمهوری اسلامی، دلایل محکم و عمیق عقلی دارند و این حماسه در محافل علمی نیز شایسته تحسین است.

کارشناس مذهبی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره جنگ تمدنی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند تقابل خود با ایران را به تاریخ باستان پیوند بزنند، اما جوانان ما باید ریشه‌های تاریخی این تقابل را بشناسند و بدانند که دفاع از ایران، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه ریشه در هویت ملی و تاریخی ما دارد.

دفاع از ایران، ریشه در هویت تاریخی ملت دارد

قنبرنژاد با اشاره به برخی روایت‌های تاریخی درباره جشن پوریم و ادعاهای مطرح‌شده درباره کشتار ایرانیان در دوران باستان گفت: اگر کسانی خود را ملی‌گرا و مدافع ایران می‌دانند، باید درباره پیشینه تاریخی دشمنی‌ها نیز تأمل کنند. رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند حتی کسانی که با نظام جمهوری اسلامی زاویه دارند، اگر خود را ایرانی می‌دانند، باید برای دفاع از ایران به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه دفاع از کشور ابعاد مختلفی دارد، تصریح کرد: نخستین دلیل ایستادگی ما، ایرانیت و هویت ملی ماست؛ دومین دلیل، انسانیت و دفاع از کرامت انسان‌هاست و سومین دلیل نیز به هویت اسلامی ما بازمی‌گردد.

دفاع از کرامت انسان‌ها، از دلایل ایستادگی در برابر دشمن است

این کارشناس مذهبی با اشاره به آنچه تجارت اعضای بدن انسان و جنایت علیه غیرنظامیان خواند، اظهار کرد: یکی از دلایل ایستادگی ما، دفاع از انسانیت است. آنچه در گزارش‌ها و رسانه‌های بین‌المللی درباره جنایت علیه زنان، کودکان و قربانیان جنگ مطرح می‌شود، ضرورت دفاع از کرامت انسانی را یادآوری می‌کند.

قنبرنژاد با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره دشمنی برخی جریان‌ها با پیامبران الهی افزود: دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی نیز از دلایل ایستادگی ماست؛ چراکه در طول تاریخ، پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) با توطئه‌ها و دشمنی‌هایی مواجه بوده‌اند و ما نیز باید با شناخت این پیشینه، در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی خود استوار بمانیم.

حماسه رزمندگان ایرانی در خلیج فارس، نماد ایستادگی در برابر آمریکا است

وی در ادامه با اشاره به نبردهای دریایی دوران دفاع مقدس و جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس گفت: جنگ ایران و عراق تنها به مرزهای زمینی محدود نماند و به خلیج فارس نیز کشیده شد. در آن دوران، با حمایت برخی کشورها از عراق و هدف قرار گرفتن کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی، رزمندگان اسلام در برابر دشمن ایستادند و از منافع کشور دفاع کردند.

این کارشناس مذهبی با اشاره به رویارویی نیروهای ایرانی با آمریکا در خلیج فارس بیان کرد: زمانی که آمریکا برای اسکورت نفتکش‌ها وارد میدان شد، رزمندگان ایرانی با امکانات محدود، اما با اراده‌ای استوار، در برابر نیروهای آمریکایی ایستادگی کردند. حماسه شهید نادر مهدوی و شهید بیژن گرد از نمونه‌های برجسته این مقاومت تاریخی است.

قنبرنژاد با اشاره به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: باید به جوانان این سرزمین افتخار کنیم؛ جوانانی که با وجود سن کم، در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادند و حماسه‌هایی آفریدند که شایسته روایت و ثبت در تاریخ است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید موسی درویشی و دیگر شهدای جزیره هرمز گفت: رزمندگان ما در تنگه هرمز و خلیج فارس حماسه‌های بزرگی آفریدند و ما از نزدیک شاهد ایثار و فداکاری جوانانی بودیم که با تمام وجود در برابر دشمن ایستادند.

این کارشناس مذهبی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در برابر دشمنان تصریح کرد: امروز نیز باید با تکیه بر ایمان، وحدت و تجربه تاریخی ملت ایران، در برابر دشمنان ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم تهدیدها، اراده ملت را تضعیف کند.