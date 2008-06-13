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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ادغام مدارس زیر 15 نفر به ضرر دانش آموزان عشایری است

ادغام مدارس زیر 15 نفر به ضرر دانش آموزان عشایری است

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری، ادغام مدارس زیر 15 دانش آموز که وزارت آموزش و پرورش به آن تاکید دارد را به ضرر دانش آموزان عشایری عنوان کرد و گفت: این طرح در میان عشایرنشینان جواب نمی دهد و باعث بروز مشکلاتی برای تحصیل فرزندان آنان می شود.

لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از سه هزار مدرسه با جمعیت پایین تر از 15 نفر در میان عشایرنشینان وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه تنها می توان تعدادی از مدارس عشایری را که در کنار مسیرهای جاده ای هستند با هم ادغام کرد، اظهار داشت: این طرح برای مدارس سیار به خاطر کوچ عشایر، صعب العبور بودن راهها و عدم امکان استفاده از وسایل نقلیه در چنین شرایطی غیرممکن خواهد بود.

مدیرکل دفترعشایری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: باید در برنامه ریزی ها تفاوت مدارس شهری و روستایی و عشایری را درنظر گرفت و بعد راهکار و پیشنهاد ارائه داد.

وی در پایان افزود: 168هزار دانش آموز عشایری در بیش از پنج هزار و 800 واحد آموزشی تحصیل می کنند.

کد مطلب 698096

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