به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی محمدزاده، شنبه شب در مراسم اختتامیه سی‌ودومین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر که در محل پردیسان قائم شهر کرمان برگزار شد با قدردانی از عملکرد نیروهای جوان گفت: جوانان هلال احمر در هر عرصه ای حضور می یابند، قادر به خلق شگفتی هستند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این دوره از مسابقات افزود: برگزاری بیش از ۳۱ مسابقه در استان‌ها و مشارکت ۵۰۰ شعبه، نشان‌دهنده پویایی بی‌نظیر شبکه جوانان است.

محمدزاده، با اشاره به روحیه تیمی جوانان در این دوره از مسابقات ادامه داد: اعضای شرکت کننده در آیتم های مختلف در کنار یکدیگر در زمینه تبادل آموزش‌ها و حتی اشتراک‌گذاری تجهیزات انفرادی با یکدیگر، سطح جدیدی از همبستگی را به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات برجسته این دوره، پیوند میان مهارت‌های امدادی و مسئولیت‌های اجتماعی بود؛ به طوری که جوانان با مشارکت در جمع‌آوری زباله و پاکسازی محیط اردوگاه‌ها، الگویی از مدیریت محیط‌زیست ارائه دادند.

محمدزاده، با اشاره به اینکه در بخش نظارتی، این دوره با استانداردهای بالایی همراه بود، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها ضبط شده و هیات‌های نظارتی و داوری از ۲۵ استان مختلف تشکیل شده بود و هم چنین استفاده از داوران جوان، تضمین‌کننده عدالت و درک بهتر نیازهای این نسل در عرصه مسابقات بوده است.