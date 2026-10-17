به گزارش خبرگزاری مهر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان، در آیین اختتامیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان صنعتی استان در این حوزه را مورد توجه قرار داد.



ویترینی برای نمایش توانمندی‌های صنعت ساختمان البرز



انصاری با اشاره به برگزاری نخستین دوره این نمایشگاه در استان البرز اظهار کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان با حمایت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و همکاری شرکت نمایشگاه بین‌المللی البرز، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و انجمن‌های صنعتی برگزار شد و از سطح مناسبی در مقایسه با نمایشگاه‌های مشابه برخوردار بود.



وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی بستری برای معرفی توانمندی‌های صنعتی استان‌ها و کشور فراهم می‌کنند، افزود: حضور فعال واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی از سایر استان‌ها در کنار تولیدکنندگان البرزی، فرصت مناسبی برای معرفی محصولات، توسعه ارتباطات تخصصی و آشنایی بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های متنوع صنعت ساختمان ایجاد کرده است.



از بتن استاندارد تا فناوری‌های نوین؛ ظرفیت‌های متنوع البرز در صنعت ساختمان



مدیرکل صمت البرز با اشاره به تنوع فعالیت‌های صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان در استان تصریح کرد: البرز در حوزه‌هایی همچون تولید قطعات بتنی، بتن استاندارد در گریدهای مختلف، درب و پنجره‌های یوپی‌وی‌سی (UPVC)، درب‌های ضدسرقت و مواد پلیمری مورد استفاده در صنعت ساختمان، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در برخی از این حوزه‌ها، توانمندی‌های تولیدی استان در سطح کشور شناخته‌شده است.



وی با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و فناورانه در این صنعت خاطرنشان کرد: در جریان بازدید از نمایشگاه، نمونه‌هایی از محصولات مبتنی بر اختراعات ثبت‌شده را مشاهده کردم که مراحل تولید و تجاری‌سازی را پشت سر گذاشته‌اند؛ دستاوردهایی خلاقانه که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شده‌اند.



نوآوری و قیمت رقابتی؛ دو مزیت برای آینده صادراتی صنعت ساختمان البرز



انصاری با اشاره به اهمیت عرضه محصولات نوآورانه و برخوردار از قیمت مناسب در نمایشگاه‌های تخصصی گفت: معرفی این دستاوردها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازار محصولات تولید داخل و تقویت جایگاه تولیدکنندگان استان در بازارهای ملی و بین‌المللی باشد.



وی ابراز امیدواری کرد با تداوم چنین رویدادهایی و حمایت از ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه، صنعت ساختمان استان البرز در آینده نزدیک بتواند در سطح کشور و به‌ویژه در عرصه صادرات، حضوری مؤثرتر و افتخارآفرین داشته باشد.



نمایشگاه بین‌المللی البرز؛ ظرفیت نوظهور در عرصه نمایشگاهی کشور



مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت نمایشگاه بین‌المللی استان را با وجود سابقه نسبتاً کوتاه، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: برخورداری البرز از یک مجموعه نمایشگاهی فعال با سطحی مناسب، می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی استان و کشور فراهم کند و در آینده، آثار مثبتی برای توسعه صنعتی به همراه داشته باشد.



دکتر انصاری در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، از تلاش فعالان رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی و معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان، به‌ویژه در حوزه صنعت ساختمان، قدردانی کرد.