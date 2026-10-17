توسعه اینترنت اشیا برای حفاظت از آثار تاریخی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی در نشست بررسی راهکارهای تحول دیجیتال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که با حضور نمایندگان شرکت مخابرات ایران و مدیر مخابرات منطقه لرستان برگزار شد، بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت از آثار تاریخی و بهبود مدیریت اماکن گردشگری تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری لرستان اظهار کرد: حفاظت از آثار تاریخی و توسعه پایدار گردشگری به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند نیاز دارد و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند کیفیت حفاظت از میراث فرهنگی و خدمات‌رسانی به گردشگران را ارتقا دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پایش وضعیت اماکن تاریخی، شناسایی مخاطرات احتمالی و ارتقای امنیت این مجموعه‌ها، نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌های تاریخی استان دارد.

توسعه اینترنت اشیا برای حفاظت از آثار تاریخی

قاسمی با اشاره به پیشنهاد ایجاد زیرساخت اختصاصی اینترنت اشیا (IoT) بیان کرد: بهره‌گیری از این فناوری می‌تواند امکان پایش مستمر شرایط محیطی و وضعیت نگهداری آثار تاریخی را فراهم کند و با شناسایی به‌موقع عوامل تهدیدکننده، زمینه تقویت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از میراث فرهنگی را به وجود آورد.

وی شناسایی نیازهای ارتباطی و دیجیتال اماکن تاریخی و گردشگری و طراحی راهکارهای متناسب با شرایط هر مجموعه را از دیگر محورهای قابل پیگیری دانست.

ارتقای امنیت اماکن گردشگری با سامانه‌های هوشمند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان توسعه سامانه‌های نظارت تصویری هوشمند را از دیگر زمینه‌های همکاری با شرکت مخابرات ایران برشمرد و گفت: استفاده از این سامانه‌ها می‌تواند به افزایش امنیت اماکن تاریخی و گردشگری، مدیریت بهتر حضور بازدیدکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کند.

قاسمی ادامه داد: توسعه گردشگری هوشمند تنها به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده مؤثر از داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال در مدیریت مقصدهای گردشگری نیز اهمیت دارد. از این رو، تعامل میان دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی و مجموعه‌های تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود تجربه گردشگران منجر شود.

همکاری کارشناسی برای توسعه گردشگری هوشمند

وی با تأکید بر ضرورت تداوم تعاملات کارشناسی با شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: ظرفیت‌های ارتباطی و توان تخصصی این شرکت می‌تواند زمینه شناسایی نیازهای فناورانه حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و تدوین راهکارهای اجرایی متناسب با اولویت‌های استان را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ابراز امیدواری کرد با ادامه مذاکرات کارشناسی و تدوین برنامه‌های مشترک، زمینه توسعه زیرساخت‌های هوشمند، حفاظت دیجیتال از آثار تاریخی و بهبود خدمات گردشگری در استان فراهم شود.

در این نشست، دکتر انصاری، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حوزه صنایع و کسب‌وکار، دکتر احمدزاده، مدیرکل خدمات دیجیتال شرکت مخابرات ایران و مهندس نبی‌الله شمسی‌فر، مدیر مخابرات منطقه لرستان نیز حضور داشتند.