اجرای رزمایش جانفدایان ایران در ۲۲ شهرستان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شنبه شب در ویژه برنامه شبکه مازندران با اشاره به روند برگزاری رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: این برنامه طی روزهای گذشته در ۲۲ شهرستان مازندران اجرا شد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در بخش‌های گوناگون آن حضور یافتند.

وی با بیان اینکه آیین اختتامیه این رزمایش از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در ساری برگزار خواهد شد، افزود: مسیر برگزاری اجتماع از میدان امام تا میدان شهید قاسمی تعیین شده و بیش از ۱۳۰ یگان از نقاط مختلف استان در این مراسم شرکت می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات اجرایی برای حضور شهروندان گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و تدبیر استاندار، ادارات و مدارس شهر ساری در روز برگزاری مراسم تعطیل اعلام شده‌اند. همچنین پلیس راهور برای مدیریت ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در مسیرهای منتهی به مرکز شهر برنامه‌ریزی کرده است.

سردار موحد در تشریح ابعاد اجتماعی این رزمایش، تفاوت آن با رزمایش‌های متعارف نظامی را مورد توجه قرار داد و گفت: در شرایطی که به گفته وی، جنگ شناختی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در جریان است، مشارکت مستقیم مردم در عرصه‌های مرتبط با امنیت کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در رویکرد مورد نظر در رزمایش «جان‌فدا»، مردم صرفاً تماشاگر توانمندی نیروهای مسلح نیستند، بلکه نقش‌آفرینی جامعه در پاسداری از امنیت کشور مورد تأکید قرار دارد؛ رویکردی که از آن با عنوان «امنیت مردم‌پایه» یاد می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به آمار مشارکت در پویش استانی «جان‌فدا» بیان کرد: بیش از ۳۰۱ هزار نفر از مردم استان در این پویش شرکت کرده‌اند که بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود ۶۵ درصد آنان عضویت رسمی در ساختارهای سازمانی بسیج نداشته‌اند.

سردار موحد حضور گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله کشاورزان، بازاریان، پزشکان، معلمان و جوانان را از ویژگی‌های این مشارکت برشمرد و اظهار کرد: این ترکیب نشان می‌دهد که موضوع دفاع از کشور به یک گروه یا ساختار سازمانی محدود نیست و افراد با موقعیت‌های اجتماعی متفاوت در آن مشارکت دارند.

وی همچنین اعلام کرد که حدود ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این پویش آمادگی خود را برای دریافت آموزش‌های نظامی اعلام کرده‌اند.

تأکید بر پیوند هویت تاریخی مازندران و دفاع از کشور

فرمانده سپاه کربلا مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان اشاره کرد و گفت: شناخت ابعاد چنین اجتماعاتی نیازمند توجه به هویت تاریخی مازندران و جایگاه آن در تحولات گذشته کشور است؛ منطقه‌ای که عنوان «دیار علویان» بخشی از هویت فرهنگی آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سابقه ایستادگی مردم این خطه در برابر تجاوزها افزود: روحیه مقاومت و ایثار مردم مازندران در دوره‌های مختلف تاریخی استمرار داشته و در دوران دفاع مقدس نیز با حضور رزمندگان این استان در عملیات‌های مختلف و تقدیم هزاران شهید نمود پیدا کرده است.

سردار موحد همچنین به نقش رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رزمندگان مازندرانی در عرصه‌های دفاعی حضور داشته‌اند و تلاش برای حفاظت از امنیت کشور را ادامه داده‌اند.

وی رزمایش «جان‌فدا» را در چارچوب تداوم این پیشینه تاریخی ارزیابی کرد و بر اهمیت حفظ انسجام ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان گفت: تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق اجتماعی مانع از مسئولیت مشترک شهروندان در قبال امنیت و سرزمین کشور نیست و دفاع از ایران، موضوعی ملی است که فراتر از اختلاف‌های فردی و اجتماعی قرار می‌گیرد.