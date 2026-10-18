کنترل تعدیل نیرو در البرز با تعامل؛ راهکاری برای تأمین مالی دامداری ها

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری مهر، تصویر واقعی از وضعیت اشتغال، بیمه بیکاری، نقش کاریابی‌ها و همچنین طرح جدید تأمین مالی دامداری‌ها راترسیم کرد.

۱۵ هزار نفر مقرری‌بگیر در البرز

به گفته حسین فلاح‌نژاد در بخش خصوصی تعاملی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته که بر اساس آن، کارفرمایان بخشی از سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای یا افتتاح خطوط جدید را متعادل‌تر کردند و منابع حاصل را به کارگران اختصاص دادند، کارگران نیز به همان نسبت رضایت دادند و در برخی موارد با افزایش ساعت کاری، شرایط را همراهی کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در ادامه با اشاره به نقش دولت در این مدیریت گفت: در استان البرز با مدیریت شخص استاندار، جلسات متعددی با کارفرمایان برگزار شد تا وضعیت تولید رصد و موانع تا حد امکان برطرف شود.

وی افزود: علی‌رغم پیش‌بینی‌های بالای تعدیل، اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نفر در استان البرز مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

فلاح‌نژاد تأکید کرد: تلاش ما این بود که واحدها کارگرانشان را تعدیل نکنند، اما اگر تعدیلی صورت گرفت، در کمترین زمان و با بیشترین سرعت موضوع برقراری بیمه بیکاری حل شود.

به گفته وی این مهم در قالب کمیته‌های دو نفره مشترک با اداره کل تأمین اجتماعی انجام شد و به اذعان وزارت کار، البرز از استان‌های پیشرو در این حوزه بوده است.

ایجاد شغل، تکلیفی همگانی با نظارت استانی

فلاح‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه کمتر دستگاهی در دولت وجود دارد که در زمینه ایجاد شغل تکلیف نداشته باشد گفت: ایجاد شغل تقریباً تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی است و این تکلیف در شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های ملی و سپس استانی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به سامانه «رصد» وزارت کار تصریح کرد: دستگاه‌ها مکلف‌اند اطلاعات اشتغال ایجادشده را در این سامانه ثبت کنند و ما به‌طور ماهانه کارگروه اشتغال را در استان برگزار می‌کنیم.

به گفته مدیرکل تعاون البرز، اطلاعات به دو روش به فرمانداران شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و استاندار و معاونت هماهنگی امور اقتصادی نظارت عالیه بر فرآیند ایجاد اشتغال دارند.

کاریابی‌ها ،از رونق تا رکود و بازگشت نقش

فلاح‌نژاد با مرور تحولات حوزه کاریابی گفت: در زمان تشکیل کاریابی‌ها، شغل در دسترس کمتر و جویای کار بسیار زیاد بود و رونق این کسب‌وکار بیشتر بود، اما رفته‌رفته با ورود سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی که اطلاعات شغلی و نیازهای صنعت و خدمات را گردآوری می‌کردند، نقش کاریابی‌ها کمرنگ‌تر شد و هم‌زمان تعداد جویای کار نیز کاهش یافت.

وی افزود: وزارت کار هم موضوع کاریابی‌ها را دنبال می‌کند، هم بر آنها نظارت دارد و هم سامانه جستجوی شغل در بستر مجازی را در اختیار کارگر و کارفرما قرار داده است تا اطلاعاتشان را ثبت کنند.

البرز پایلوت طرح جدید تأمین مالی دامداری، «بورس گوساله»

بخش پایانی سخنان فلاح‌نژاد به طرحی اختصاص داشت که به گفته وی توسط شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده و استان البرز به‌عنوان پایلوت کشوری آن انتخاب شده است.

وی اظهارکرد: این یک مدل جدید تأمین مالی برای دامداری‌هاست، دامداری‌هایی که تمایل به تأمین اعتبار دارند می‌توانند به یکی از بانک های زیر مجموعه این وزارتخانه مراجعه و اطلاعات و تمایل خود را ثبت کنند.

فلاح‌نژاد با بیان اینکه این مدل هم به نفع سرمایه‌گذارانی است که نمی‌خواهند پولشان وارد فضای غیرمولد شود و هم به نفع دامدارانی است که می‌خواهند ظرفیت و گله خود را افزایش دهند، گفت: این طرح در البرز آغاز شده و اطلاع‌رسانی آن در حال انجام است.

وی با تشبیه این طرح به بورس گفت: شبیه بورس است، اما اصولاً چنین روش تأمین مالی تاکنون در ایران نداشته‌ایم. فرد با عنوان خرید یک گوساله سرمایه‌گذاری می‌کند و پس از سه تا پنج سال با واگذاری آن، هزینه گوساله را دریافت می‌کند، به این ترتیب تورم کشور باعث افت سرمایه او نمی‌شود و اگر قیمت گوشت افزایش یابد، سرمایه‌گذار نیز از آن رشد بهره‌مند می‌شود.

مدیرکل تعاون البرز با اشاره به جزئیات فنی طرح تصریح کرد: این طرح جزئیاتی دارد از جمله قیمت تلیسه در زمان خرید و واگذاری و معیار تعیین‌شده، و بخشی از ارزش افزوده فرآیند تولید نیز واگذار می‌شود، جزئیات کامل به‌زودی با تفاهم بانک عامل اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی هدف اصلی طرح را هدایت سرمایه‌های مردم به بازار مولد و جلوگیری از هدر رفت سرمایه در بازار غیرمولد عنوان کرد و گفت: گاوداری‌های ما اکنون مشکل نقدینگی دارند و این مدل می‌تواند بسیار مؤثر باشد، به‌ویژه برای گاوداری‌هایی که ظرفیت خالی دارند و به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند آن را پر کنند و می‌خواهند گله خود را افزایش دهند.