وحدت اقوام و مذاهب، روایت همدلی مردم کردستان در پاسداری از امنیت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مرزبانی تنها به معنای حراست از خطوط مرزی و مقابله با تهدیدهای فیزیکی نیست؛ در کنار حضور شبانه‌روزی نیروهایی که در پاسگاه‌های مرزی و مناطق صعب‌العبور از امنیت کشور صیانت می‌کنند، تقویت روحیه معنوی، افزایش آگاهی و تحکیم بنیان‌های اعتقادی نیز جایگاه مهمی دارد.

در استان کردستان، با توجه به تنوع قومی و مذهبی و اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و عقیدتی در مجموعه مرزبانی می‌تواند در تقویت روحیه کارکنان، پشتیبانی معنوی از خانواده‌های آنان و افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای روانی و رسانه‌ای نقش‌آفرین باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های این مجموعه در حوزه‌های فرهنگی، اعتقادی و بصیرت‌افزایی، از اهمیت تقویت باورهای دینی مرزبانان، اجرای برنامه‌های آموزشی برای خانواده‌ها، مقابله با شایعات و اخبار جعلی و ترویج وحدت میان اقوام و مذاهب سخن گفت.

حجت‌الاسلام احمد پورامیری با اشاره به جایگاه نگهبانی و پاسداری در آموزه‌های دینی اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنان را به صبر، پایداری و مراقبت و نگهبانی سفارش کرده است و در مجموعه مرزبانی نیز باید میان حفاظت از مرزهای جغرافیایی و مراقبت از مرزهای اعتقادی ارتباطی جدی برقرار باشد.

وی افزود: مرزبانان در شرایط دشوار جغرافیایی و آب‌وهوایی، دور از خانواده و در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، مسئولیت خطیر حفاظت از مرزهای کشور را بر عهده دارند و تقویت بنیه دینی و معنوی آنان می‌تواند در افزایش انگیزه، مسئولیت‌پذیری و پایداری روحی مؤثر باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان با اشاره به روایتی درباره فضیلت نگهبانی در راه خدا بیان کرد: نقل شده است عالمی که به دیدار مرزبانان رفته بود، با اشاره به اهمیت ثواب نگهبانی، آرزو کرد فضیلت شبانه‌روز مراقبت در مرز را با ثواب نماز شب خود مبادله کند؛ این روایت نشان‌دهنده جایگاه و ارزش معنوی مسئولیتی است که مرزبانان بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: هر اندازه نیروها از نظر اعتقادی و معنوی تقویت شوند، با انگیزه و اطمینان بیشتری وظایف خود را انجام می‌دهند و در چنین شرایطی، باور درونی به مسئولیت و تکلیف می‌تواند به یکی از پشتوانه‌های مهم انجام مأموریت تبدیل شود.

جنگ شناختی و عملیات روانی؛ ضرورت افزایش آگاهی کارکنان

حجت‌الاسلام پورامیری در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان برای مقابله با جنگ شناختی، عملیات روانی دشمن و تقویت بصیرت کارکنان، با اشاره به پیچیدگی تهدیدهای امروز گفت: جنگ‌های معاصر تنها به عرصه نظامی محدود نیستند و ابعاد رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، روانی و شناختی نیز در آن‌ها نقش دارند؛ ازاین‌رو، نیروهای مرزبانی باید علاوه بر آمادگی عملیاتی، از آگاهی و قدرت تحلیل کافی برای مواجهه با این شرایط برخوردار باشند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی افزود: در شرایطی که اخبار و روایت‌های مختلف با سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود، تشخیص اخبار معتبر از شایعات و اطلاعات نادرست اهمیت زیادی دارد. اگر روایت دقیق و به‌موقع از واقعیت‌ها ارائه نشود، زمینه برای انتشار روایت‌های نادرست فراهم خواهد شد.

مرزبانان در شرایط دشوار جغرافیایی و آب‌وهوایی، دور از خانواده و در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، مسئولیت خطیر حفاظت از مرزهای کشور را بر عهده دارند

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان ادامه داد: برنامه‌های آموزشی و بصیرت‌افزایی این مجموعه در میان کارکنان رسمی، نیروهای وظیفه و خانواده‌های آنان دنبال می‌شود و تلاش داریم با تبیین مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی، قدرت تشخیص و آگاهی مخاطبان را افزایش دهیم.

وی با اشاره به حضور کارکنان و خانواده‌های مرزبانی در اجتماعات شبانه مردمی اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماعات را می‌توان از جلوه‌های مشارکت اجتماعی و همبستگی دانست که اهمیت آگاهی‌بخشی و تقویت شناخت عمومی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

آموزش‌های قرآنی و سیاسی برای خانواده‌های مرزبانان

پورامیری با بیان اینکه فعالیت عقیدتی سیاسی به محیط کار محدود نمی‌شود، گفت: خانواده‌ها بخش مهمی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این مجموعه را تشکیل می‌دهند؛ زیرا آرامش و حمایت خانواده در کنار کارکنان، در تحمل دشواری‌های شغلی و انجام بهتر مأموریت‌ها مؤثر است.

وی افزود: آموزش احکام، برگزاری کلاس‌های قرآن و تفسیر، جلسات نهج‌البلاغه، برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی و فعالیت‌های بصیرت‌افزایی دینی و سیاسی از جمله برنامه‌هایی است که برای کارکنان و خانواده‌های آنان در نظر گرفته شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان با اشاره به حضور خانواده‌هایی با سطوح مختلف حفظ قرآن کریم اظهار کرد: در میان خانواده‌های مجموعه انتظامی و مرزبانی، افرادی از حافظان یک جزء تا حافظان کل قرآن کریم حضور دارند و برخی نیز حفظ موضوعی قرآن را دنبال می‌کنند.

پورامیری برگزاری برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان را از دیگر اقدامات این حوزه دانست و گفت: در آستانه انتخابات، برنامه‌هایی با عنوان «جشن تکلیف سیاسی» برای آشنایی رأی‌اولی‌ها با اهمیت مشارکت و مسئولیت اجتماعی برگزار می‌شود تا آنان با شناخت بیشتر و آمادگی مناسب در این عرصه حضور پیدا کنند.

وی اضافه کرد: اردوهای فرهنگی و زیارتی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گروه‌های مختلف خانواده‌هاست که متناسب با شرایط سازمانی و امکانات موجود اجرا می‌شود.

وحدت اقوام و مذاهب؛ سرمایه اجتماعی کردستان

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نقش عقیدتی سیاسی مرزبانی در تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب و همچنین برنامه‌های این مجموعه برای حمایت معنوی از خانواده‌های کارکنان، با تأکید بر اهمیت همبستگی میان اقوام و مذاهب اظهار کرد: آموزه‌های قرآن کریم مسلمانان را به تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کند و اشتراکات اعتقادی، از جمله ایمان به خداوند، پیامبر اسلام(ص) و قرآن کریم، زمینه مهمی برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه مردم کردستان در تاریخ ایران افزود: مردم کرد از اقوام ریشه‌دار و کهن ایران هستند و این استان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی برای تقویت همدلی میان پیروان مذاهب برخوردار است.

حجت‌الاسلام پورامیری با اشاره به همزیستی شیعه و سنی در کردستان بیان کرد: ایثارگری‌ها و فداکاری‌های مردم و شهدای این سرزمین، فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی، پیوندهای عمیقی میان مردم ایجاد کرده است و پاسداشت این سرمایه مشترک نیازمند تبیین مستمر ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی است.

وی تأکید کرد: تقویت وحدت باید در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی استمرار داشته باشد و مسئولان و فعالان فرهنگی با تبیین اشتراکات و پرهیز از دامن‌زدن به اختلاف‌ها، زمینه همبستگی بیشتر جامعه را فراهم کنند.

افزایش تاب‌آوری کارکنان و خانواده‌ها در شرایط دشوار

پورامیری یکی از محورهای فعالیت عقیدتی سیاسی مرزبانی را تقویت تاب‌آوری روحی و معنوی کارکنان و خانواده‌های آنان عنوان کرد و گفت: در شرایط دشوار و بحران‌های مختلف، آموزه‌های دینی، صبر، امید و همبستگی اجتماعی می‌توانند به افراد در مدیریت فشارها کمک کنند.

در جنگ رمضان تعدادی از کارکنان کادر و وظیفه مرزبانی به شهادت رسیدند و شماری از نیروها مجروح شدند لذا رسیدگی به خانواده‌های شهدا و جانبازان و حفظ ارتباط با آنان، لازم است

وی افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات اهل‌بیت(ع)، زمینه تقویت روحیه کارکنان و خانواده‌های آنان را فراهم کنیم تا در مواجهه با دشواری‌های زندگی و مسئولیت‌های شغلی، از توان روحی بیشتری برخوردار باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان با اشاره به اهمیت همراهی مردم و مسئولان در شرایط بحرانی اظهار کرد: حفظ تعامل، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان از عوامل مؤثر در عبور از مشکلات است و خانواده‌ها نیز در این مسیر به حمایت فرهنگی و معنوی نیاز دارند.

دیدار با خانواده شهدا؛ تداوم پیوند با فرهنگ ایثار

حجت‌الاسلام پورامیری با اشاره به برنامه‌های مرزبانی کردستان برای تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان گفت: دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان از برنامه‌های مستمر این مجموعه است و به مقطع یا مناسبت خاصی محدود نمی‌شود.

وی افزود: در جریان جنگ‌های اخیر نیز تعدادی از کارکنان کادر و وظیفه مرزبانی به شهادت رسیدند و شماری از نیروها نیز مجروح شدند؛ ازاین‌رو، رسیدگی به خانواده‌های شهدا و جانبازان و حفظ ارتباط با آنان، بخشی از مسئولیت‌های اخلاقی و سازمانی مجموعه به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان ادامه داد: این دیدارها در شهرها و روستاهای مختلف انجام می‌شود و خانواده‌های شهدایی که اعضای مجموعه مرزبانی کردستان هستند، حتی اگر در استان‌های دیگر سکونت داشته باشند، مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، یادآور ارزش ایثار و فداکاری هستند و تکریم آنان علاوه بر ادای احترام به مقام شهدا، می‌تواند در تقویت روحیه کارکنان و انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های بعدی مؤثر باشد.

حضور میدانی روحانیون برای پاسخ‌گویی به شبهات مرزبانان

حجت‌الاسلام پورامیری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به انتشار شایعات درباره شرایط مرزها و وضعیت نیروهای مرزبانی اظهار کرد: حضور روحانیون، فرماندهان و مسئولان مرتبط در کنار کارکنان، به‌ویژه در پاسگاه‌های مرزی، از برنامه‌هایی است که با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و رسیدگی به مسائل آنان دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان بازدیدها و حضور در پاسگاه‌ها، مسائل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی کارکنان مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پرسش‌ها و شبهات مطرح‌شده با گفت‌وگو و ارائه اطلاعات لازم پاسخ داده شود.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و ارتباط مستقیم با نیروها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در نبود اطلاعات معتبر، شایعات و روایت‌های نادرست می‌توانند موجب نگرانی شوند.

وی با اشاره به امکانات فرهنگی موجود در پاسگاه‌ها گفت: کتابخانه‌ها، کتاب‌های آموزشی و فرهنگی و نشریات از جمله ابزارهایی هستند که برای افزایش آگاهی و تقویت بنیه فکری کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرند و در کنار آن‌ها، جلسات آموزشی و گفت‌وگوهای حضوری نیز ادامه دارد.

روایتگری فرهنگ ایثار؛ از حجاب تا مسئولیت اجتماعی

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت بازخوانی زندگی شهدا برای نسل جوان اظهار کرد: روایت‌های مستند از زندگی و فداکاری شهدا می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ارزش‌هایی مانند ایثار، وفاداری و پایبندی به باورها را فراهم کند.

وی با بیان خاطره‌ای از شهیده مریم فرحانیان، از شهدای دوران دفاع مقدس، به روایت همراهی این شهیده با خانواده‌های داغدار و پایبندی او به باورهای شخصی‌اش پرداخت و گفت: بازگویی چنین روایت‌هایی باید با هدف انتقال پیام ایثار و مسئولیت‌پذیری به نسل امروز انجام شود.

حجت‌الاسلام پورامیری تأکید کرد: معرفی زندگی شهدا و ثبت خاطرات آنان، در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند به انتقال تجربه‌های نسل دفاع مقدس و تقویت شناخت جوانان از تاریخ معاصر کشور کمک کند.

پورامیری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرزبانی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسئولیت‌های مرزبانان، دشواری‌های خدمت در مناطق مرزی و برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی می‌تواند شناخت جامعه از این مجموعه را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت بنیه اعتقادی کارکنان، حمایت از خانواده‌ها، تکریم خانواده‌های شهدا، مقابله آگاهانه با شایعات و ترویج وحدت میان اقوام و مذاهب، محورهایی هستند که در کنار مأموریت اصلی حفاظت از مرزها دنبال می‌شوند.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و معنوی و همکاری نهادهای مرتبط، زمینه ارتقای روحیه کارکنان، افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و تقویت امنیت پایدار در استان بیش از پیش فراهم شود.