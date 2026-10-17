https://mehrnews.com/x3dmyg ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6980993 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ ادامه استقامت و پایداری در زاهدان؛ حماسه حضور به شب ۲۳۱ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و سی و یکمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 42 MB کد مطلب 6980993 کپی شد مطالب مرتبط توقیف ۵ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان موضوع گیری علما و معتمدان اهل سنت سیستان وبلوچستان درخصوص ترورهای اخیر افتتاح همزمان ۳۶۱ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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