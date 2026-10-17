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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۷

ادامه استقامت و پایداری در زاهدان؛ حماسه حضور به شب ۲۳۱ رسید

ادامه استقامت و پایداری در زاهدان؛ حماسه حضور به شب ۲۳۱ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و سی و یکمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6980993

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