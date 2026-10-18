به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مظفری گلوگاهی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم چناران با گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را نماد استکبارستیزی، شجاعت الهی، عقلانیت و فداکاری دانست و اظهار کرد: حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط با درایت و شجاعت، مسئولیتهای بزرگی را بر عهده گرفتند و در کنار ایستادگی در برابر ظلم به مراقبت از بیماران و رسیدگی به رنج‌دیدگان پرداختند از این رو، روز پرستار فرصتی برای پاسداشت این الگوی ماندگار ایثار و خدمت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت اذعان کرد: پرستاران امروز ادامه‌ دهندگان مکتب حضرت زینب (س) هستند مجاهدانی که در مسیر مراقبت از بیماران با صبر، تعهد و فداکاری، خستگی را خسته می کنند و با حضور شبانه‌ روزی خود، آرامش و امید را به بیماران و خانواده‌های آنان هدیه می‌کنند.

وی با اشاره تحریمهای ظالمانه دشمنان به‌ ویژه در حوزه دارو و درمان، تصریح کرد: تحریمها شرایط دشواری را برای بیماران ایجاد کرده اما خدمت‌رسانی بی‌ منت به مردم و تلاش برای کاهش آلام آنان یکی از مهمترین عرصه‌های مبارزه عملی با استکبار است چرا که در این مسیر آنچه اهمیت دارد، حفظ سلامت مردم و صیانت از کرامت انسانی آنان است.

مظفری گلوگاهی اجتماعات شبانه مردم در سراسر ایران به‌ ویژه چناران، را فراتر از یک گردهمایی معمولی توصیف کرد و گفت: این حضور گسترده، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و تجدید پیمان با آرمانهای پاک و ارزشمند شهدا است و ایستادگی در میدان، جهاد تبیین و مبارزه بی‌امان با طاغوت زمان از رسالتهایی است که حضرت زینب (س) با شجاعت و بصیرت به بهترین شکل به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اقدامات انجام‌شده برای ارتقا خدمات درمانی شهرستان پرداخت و استقرار دستگاه سی‌تی‌اسکن را یکی از دستاوردهای مهم حوزه سلامت چناران برشمرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تحقق این مطالبه دیرینه خاطرنشان کرد: تأمین و استقرار دستگاه سی‌تی‌اسکن از آرزوهای دیرینه من برای این شهرستان بود که با چهار سال پیگیری مداوم و برگزاری جلسات متعدد با مدیران آستان قدس رضوی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، سرانجام زمینه تحقق آن فراهم شد.

مظفری گلوگاهی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی بیمارستان چناران عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵ پزشک در رشته‌های مختلف از جمله ارتوپدی، زنان و زایمان، داخلی و اطفال و سایر حوزه‌ها در این شهرستان فعالیت دارند که این ظرفیت می‌تواند زمینه دسترسی بهتر شهروندان به خدمات تخصصی را فراهم کند و نیاز به مراجعه بیماران به مشهد را کاهش دهد.

وی انجام عمل تعویض مفصل با تلاش دکتر اصغری از متخصصان ارتوپدی را از دیگر اقدامات مهم درمانی شهرستان دانست و افزود: انجام چنین عمل‌هایی در چناران، گامی ارزشمند در مسیر توسعه خدمات تخصصی و افزایش توانمندیهای درمانی بیمارستان به شمار می‌رود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چناران با اشاره به حجم خدمات ارائه‌ شده در این مرکز درمانی تأکید کرد: ماهانه نزدیک به ۲۰۰ عمل جراحی در رشته‌های مختلف در بیمارستان چناران انجام می‌شود و تلاش مجموعه درمانی شهرستان بر این است که بیماران تا حد امکان، بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی سایر شهرها، خدمات مورد نیاز خود را در همین شهرستان دریافت کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان حوزه سلامت چناران، روند توسعه این مرکز درمانی را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: بیمارستان چناران در مسیر رشد و ارتقا قرار دارد و تلاش می‌کنیم با تقویت امکانات، توسعه خدمات تخصصی و اتکا به توان نیروهای متعهد و متخصص، سطح خدمات درمانی ارائه‌ شده به مردم را بیش از پیش افزایش دهیم.