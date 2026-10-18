ساعت ۱۲ امشب آخرین مهلت انتخاب رشته در پذیرش بدون کنکور سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت زمان ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پس از دوبار تمدید، ساعت ۲۴ امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به پایان می رسد.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳ مهر منتشر شد و پس از آن اصلاحیه‌های سری اول، دوم و سوم دفترچه در تاریخ‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده است.

متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحیه های منتشر شده و با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

این تمدید مهلت ثبت‌نام منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.

نحوه گزینش داوطلبانی که در این روش شرکت می کنند با توجه به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابی، بر اساس جدول ضریب تأثیر اعمال سوابق تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما خواهد بود.