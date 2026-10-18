اولین طلای کشتی آزاد ایران به نام رحمانی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در شهر لاس‌وگاس کشور آمریکا برگزار شد. در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید.

وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.