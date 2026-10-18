به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمدنژاد، کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران، پس از کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان گفت: خدا را شکر همه این‌ها لطف خداست. خوشحالم که توانستم در این مسابقات چهار کشتی خوب بگیرم، قهرمان شوم و مدال سال گذشته‌ام را تکرار کنم.

وی افزود: این مدال را به مردم عزیز کشورم که در این مدت سختی‌های زیادی کشیده‌اند و همچنین دانش‌آموزان بی‌گناهی که به شهادت رسیدند، تقدیم می‌کنم. امیدوارم این مدال دل مردم عزیز کشورم را شاد کند و حتی برای یک لحظه و یک ثانیه، لبخند را به لب‌هایشان بیاورد.

دارنده مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که برای این موفقیت زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در مسابقات بعدی هم بتوانم به همین شکل برای کشور عزیزم افتخارآفرینی کنم. خیلی خوشحالم که توانستم برای کشورم و این پرچم افتخار کسب کنم