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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۱

کشتی آزاد امیدهای جهان- لاس وگاس

دارنده مدال طلای جهان: مدالم را به دانش آموزان بی گناه تقدیم می‌کنم

دارنده مدال طلای جهان: مدالم را به دانش آموزان بی گناه تقدیم می‌کنم

کشتی‌گیر سنگین وزن امیدهای جهان پس از کسب مدال طلا در مسابقات جهانی لاس وگاس گفت:مدالم را به مردم عزیز کشورم که سختی‌های زیادی کشیده‌اند و همچنین دانش‌آموزان بی‌گناه تقدیم می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمدنژاد، کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران، پس از کسب مدال طلای رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان گفت: خدا را شکر همه این‌ها لطف خداست. خوشحالم که توانستم در این مسابقات چهار کشتی خوب بگیرم، قهرمان شوم و مدال سال گذشته‌ام را تکرار کنم.

وی افزود: این مدال را به مردم عزیز کشورم که در این مدت سختی‌های زیادی کشیده‌اند و همچنین دانش‌آموزان بی‌گناهی که به شهادت رسیدند، تقدیم می‌کنم. امیدوارم این مدال دل مردم عزیز کشورم را شاد کند و حتی برای یک لحظه و یک ثانیه، لبخند را به لب‌هایشان بیاورد.

دارنده مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که برای این موفقیت زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم. امیدوارم در مسابقات بعدی هم بتوانم به همین شکل برای کشور عزیزم افتخارآفرینی کنم. خیلی خوشحالم که توانستم برای کشورم و این پرچم افتخار کسب کنم

کد مطلب 6981022
سیده فرزانه شریفی

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