ترکیب تیم پیکان یکشنبه کامل می شود / پیگیری تمرینات با ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر محمد سلیمانی که مدتی است از لیگ باشگاه های امارات رهایی پیدا کرده و در ایران به سر می برد، محمد موسوی عراقی، علیرضا نادی، سعید معروف، پیمان اکبری و فرهاد نظری افشار که از تیم ملی والیبال را در مسابقات زیر گروه المپیک 2008 پکن در ژاپن همراهی کردند نیز از روز یکشنبه به اردوی خودروسازان ملحق می شوند.

البته محمد محمد کاظم دیگر ملی پوش والیبالیست کشورمان نیز یکی از بازیکنان مورد نظر کادر فنی پیکان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیاست اما وی دچار مصدومیت شده است و همین موضوع تاکنون مانع از قطعی شدن پیوستنش به تیم پیکان شده است.

در هر صورت تیم والیبال پیکان که پیش از این 14 بازیکن را در تمریناتش داشت از روز یکشنبه با ترکیب کامل و با حضور ملی پوشانش کار آماده سازی خود را دنبال می کند.

مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از در اختیار گرفتن نفرات ملی پوش مورد نظر اظهارداشت: با حضور این نفرات، می توانیم بدون دغدغه خاطر تمرینات اصلی تیم را آغاز کنیم.

وی افزود: قرار بود بازیکنان ملی پوش از روز شنبه به تیم پیکان اضافه شوند اما به خاطر خستگی ناشی از فشار تمرینات و بازی هایی که در ژاپن پشت سر گذاشتند در خواست کردند تا یک روز دیرتر در محل اردو حاضر شوند.

کارخانه خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه با 20 بازیکن تمرینات خود بر اساس برنامه ریزی های اصلی که برای کارهای تکنیکی و تاکتیکی داریم تا یک هفته مانده با آغاز مسابقات قهرمانی آسیا ادامه می دهیم پس از آن 12 نفر نهایی را معرفی می کنیم.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا از 26 تیرماه در آلماتی قزاقستان آغاز شده و تا 3 مردادماه ادامه خواهد داشت. تیم پیکان نماینده کشورمان دراین مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی همراه با نمایندگان کشورهای اندونزی، امارات، قطر وچین درگروه B قرار گرفته است.

درگروه A نیز تیم های باشگاهی کشورهای برونئی، کویت، ژاپن و قزاقستان حضور دارند.