به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، در حالی که دامنه اعتراضات گسترده در فرانسه روز به روز در حال افزایش است گزارش های رسانه ای به غارت فروشگاه های لوکس از جمله برندهای رولکس و لویی ویتون در مارسی اشاره کردند.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که این فروشگاه ها و ویترین آنها به صورت کامل خالی شده اند.

خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر این کشور گزارش داد که در جریان اعتراضات روز شنبه در فرانسه، ۱۲۰۰ نفر بازداشت و ۱۵۰ نیروی پلیس زخمی شدند.

وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات روز گذشته در سراسر این کشور شرکت کردند که از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر در پاریس پایتخت این کشور حضور داشتند.