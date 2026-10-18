دارالشفای حرم شاهچراغ(ع) باید در تراز مراکز درمانی برتر کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران واحد امداد پزشکی دارالشفاء حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) بر ضرورت انجام دقیق وظایف، رعایت اصول اخلاقی و تلاش برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای و معنوی تأکید کرد و با اشاره به مسئولیت افراد در قبال محیط کار و جامعه گفت: هر فرد باید مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد و برای بهبود شرایط پیرامونی تلاش کند. انجام صحیح وظایف، علاوه بر آثار اجتماعی، زمینه‌ساز رشد فردی و معنوی انسان نیز خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق و حساب‌شده محیط‌های کاری افزود: فضای حاکم بر مراکز خدماتی باید متناسب با مأموریت و جایگاه آن‌ها باشد و مجموعه دارالشفاء حرم مطهر نیز باید از نظر کیفیت خدمات و فضای حاکم بر آن، در سطح یک مرکز درمانی پیشرفته فعالیت کند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) همچنین با اشاره به اهمیت پاسخ‌دادن نیکی به بدی، به آیه ۳۴ سوره فصلت استناد کرد و گفت: انسان در انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی باید رویکردی اخلاق‌مدار داشته باشد و در مواجهه با رفتارهای نادرست، از مقابله‌به‌مثل پرهیز کند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت عملکرد افراد در مسئولیت‌های مختلف، نسبت به پیامدهای غفلت از انجام صحیح وظایف هشدار داد و اظهار کرد: گاهی افراد تصور می‌کنند عملکرد درستی دارند، درحالی‌که نتیجه اقداماتشان با آنچه انتظار می‌رود، متفاوت است؛ ازاین‌رو ارزیابی عملکرد و تلاش برای اصلاح رفتار باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

کلانتری با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت احساس مسئولیت در هر جایگاه شغلی، خاطرنشان کرد: افراد باید محل خدمت خود را کانون مسئولیت بدانند و با جدیت و تلاش، وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهند؛ چراکه همین رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و موفقیت در عرصه‌های مختلف باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به پیشرفت مادی و معنوی تأکید کرد و افزود: انسان در کنار تلاش برای ارتقای موقعیت شغلی و اجتماعی خود، نباید از تقویت ارزش‌های معنوی و توجه به خداوند غافل شود.

هشدار درباره پیامدهای بی‌بندوباری اخلاقی

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با انتقاد از آنچه تفکر فردگرایانه در فرهنگ غربی خواند، گفت: در نگاه اسلامی، جامعه و محیط کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و افراد در قبال شرایط اجتماعی نیز مسئولیت دارند؛ بنابراین نمی‌توان رشد فردی را جدا از مسئولیت‌های اجتماعی در نظر گرفت.

وی با اشاره به پیامدهای بی‌بندوباری اخلاقی افزود: برخی افراد رفتارهای مغایر با اصول اخلاقی را به نام آزادی توجیه می‌کنند، درحالی‌که آزادی نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن حقوق دیگران و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی باشد.

کلانتری بی‌بندوباری را از عوامل آسیب‌زا برای خانواده و جامعه دانست و اظهار کرد: بی‌توجهی به معیارهای اخلاقی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش آسیب‌های اجتماعی، تضعیف بنیان خانواده و قرارگرفتن افراد ناشایست در موقعیت‌های مسئولیتی شود.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به اصول اخلاقی و حفظ معیارهای ایمانی در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: افراد باید در برابر جریان‌های آسیب‌زا هوشیار باشند و اجازه ندهند منافع شخصی، جایگزین اصول اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شود.

خانواده و جامعه؛ دو عرصه مهم مسئولیت انسان

کلانتری در ادامه با اشاره به آیه ۱۱ سوره رعد مبنی بر تغییر سرنوشت جوامع به‌واسطه تغییر درونی آن‌ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از الزامات اصلاح شرایط جامعه دانست و گفت: در نگاه اسلامی، انسان تنها مسئول رفتار فردی خود نیست، بلکه در قبال محیطی که در آن زندگی و فعالیت می‌کند نیز وظایفی بر عهده دارد.

وی خانواده را یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اجتماعی توصیف کرد و افزود: توجه به خانواده به‌عنوان نهادی اثرگذار در جامعه‌سازی، باید هم‌زمان با تلاش برای اصلاح محیط کار و ارتقای شرایط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.