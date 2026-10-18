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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۵

اعتراف عربستان به سقوط بالگرد جاسوسی در نجران

اعتراف عربستان به سقوط بالگرد جاسوسی در نجران

سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن به سقوط بالگرد این کشور در نجران اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ترکی المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی علیه یمن اعلام کرد که یک فروند بالگرد شناسایی وابسته به نیروهای گارد ملی در منطقه نجران واقع در جنوب عربستان سقوط کرد و ۲ افسر در این بالگرد کشته شدند.

وی مدعی شد که حادثه مذکور به دلیل نقص فنی به وقوع پیوسته است. المالکی اضافه کرد که این بالگرد از نوع ای اچ ۶ ای بوده است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن از ساقط کردن یک بالگرد آپاچی متعلق به دشمن سعودی نزدیک نجران خبر داده بودند.

این نیروها تاکید کردند که از زمان تشدید تجاوزات عربستان علیه یمن تاکنون ده ها پهپاد، یک جنگنده اف ۱۵ و یک جنگنده تایفون را در حریم هوایی یمن ساقط کرده اند.

کد مطلب 6981034

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