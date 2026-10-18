ضرورت آمادگی روانی والدین پیش از فرزندآوری؛ تربیت فرزند نیازمند آگاهی

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آمادگی روانی والدین پیش از فرزندآوری اظهار کرد: با توجه به شرایط اجتماعی موجود، افراد ممکن است در سطوح مختلف اضطراب را تجربه کنند و مدیریت این موضوع، یکی از مهم‌ترین مسائل برای والدین به شمار می‌رود.

وی افزود: والدین باید پیش از فرزندآوری، مشکلات روانی و مسائل حل‌نشده خود را با مراجعه به روانشناس و دریافت درمان مناسب برطرف کنند؛ چراکه ورود فرزند به خانواده‌ای که در آن مشکلات درمان نشده وجود دارد، می‌تواند بر تربیت و رشد کودک اثر منفی بگذارد.

وی تصریح کرد: برخی والدین تصور می‌کنند با آوردن فرزند می‌توانند مشکلات زناشویی خود را حل کنند، در حالی که این تصور اشتباه است؛ فرزندآوری باید در بستری از رابطه سالم، اعتماد متقابل و آگاهی صورت گیرد تا زمینه تربیت درست فرزند فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: سلامت روانی والدین، اولین شرط برای تربیت صحیح فرزند است؛ چراکه والدینی که خود از سلامت روانی و اجتماعی برخوردار نیستند، نمی‌توانند فرزندانی سالم و مفید برای جامعه تربیت کنند و این موضوع باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.

نیکونهاد در پایان تأکید کرد: خانواده‌ای که بر پایه محبت، احترام و بلوغ روانی شکل گرفته باشد، می‌تواند فرزندانی تربیت کند که در آینده به افراد مفید و توانمندی برای جامعه تبدیل شوند و این هدف، تنها با آگاهی و آمادگی والدین محقق می‌شود.