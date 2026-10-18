به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حدود ۱۰ هزار شهروند به ویژه از قشر جوانان در شهر لیون فرانسه با برگزاری تظاهرات گسترده اعتراض خود را نسبت به سیاست های اقتصادی و شرایط آموزشی این کشور اعلام کردند.

نیروهای امنیتی فرانسه نیز برای سرکوب این اعتراضات مردمی از بمب های صوتی و گاز اشک آور و فشار شدید آب استفاده کرد.

معترضان فرانسوی با به آتش کشیدن سطل های زباله تلاش کردند مانع پیشروی نیروهای امنیتی شوند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی فرانسه معترضان را در مرکز شهر لیون از ۲ سمت تحت محاصره قرار داده و تعداد زیادی از آنها را نیز بازداشت کردند.

شبکه فرانسوی ب‌اف‌ام‌تی‌وی نیز روز شنبه گزارش داد که دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور، هم‌زمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه، طعمه حریق شد.

بر اساس این گزارش، افراد نقاب‌دار پس از شکستن پنجره‌ها و تخریب بخش‌هایی از ساختمان، آن را به آتش کشیدند.

فرانسه حدود یک ماه است که با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست؛ ناآرامی‌هایی که پس از اعتراض گروهی از دانش‌آموزان در حومه پاریس به شرایط نامناسب مراکز آموزشی آغاز شد.

همچنین راهپیمایی روز شنبه در پاریس به دلیل درگیری معترضان با پلیس و بازداشت چند نفر با تأخیر برگزار شد.

پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهرهای این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز گزارش شد.