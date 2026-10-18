کنترل و نظارت مشترک بر ناوگان حمل و نقل باری و مسافری در ایلام

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با حضور رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند و پلیس راه، در محدوده پلیس راه محور ایلام-کرمانشاه اجرا شد و هدف از آن، ارتقای ایمنی تردد، کنترل وضعیت فنی ناوگان و افزایش کیفیت خدمات حمل و نقل جاده‌ای است.

وی افزود: در این طرح، ناوگان باری و مسافری به صورت مشترک توسط کارشناسان راهداری و پلیس راه مورد بازرسی قرار گرفتند و وضعیت فنی، ایمنی و مدارک آن‌ها بررسی شد تا از بروز حوادث جاده‌ای پیشگیری شود.

این مسئول تصریح کرد: کنترل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی استان است و این طرح به صورت مستمر در محورهای پرتردد ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل باید نسبت به رعایت نکات ایمنی و فنی ناوگان خود توجه ویژه داشته باشند تا ضمن حفظ جان خود و مسافران، شاهد ارتقای کیفیت خدمات در بخش حمل و نقل جاده‌ای باشیم.

مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان ایلام در پایان تأکید کرد: با همکاری پلیس راه و دستگاه‌های مربوطه، برخورد با تخلفات و نواقص فنی ناوگان در محورهای استان تشدید خواهد شد و امیدواریم با این اقدامات، شاهد کاهش حوادث و افزایش رضایت مردم باشیم.