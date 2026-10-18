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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

برنامه پولادمردان برای حضور در مسابقات جهانی اعلام شد

برنامه پولادمردان برای حضور در مسابقات جهانی اعلام شد

تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ وزنه‌بردار در مسابقات جهانی چین حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر،تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ ملی پوش در رقابت های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین شرکت می‌کند و این رقابت‌ها از ششم آبان ماه آغاز خواهد شد.

برنامه مسابقات ملی‌پوشان وزنه‌برداری به شرح زیر است:

میرمصطفی جوادی- عبدالله بیرانوند؛ گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم؛ دوشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۰

ریحانه کریمی؛ گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم؛ سه شنبه ۱۲ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰

حمیدرضا زارعی؛ گروه B دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۱:۳۰

علی عالی‌پور؛ گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰

نسیم قاسمی؛ گروه C دسته ۷۷ کیلوگرم؛ پنج‌شنبه ۱۴ آبان؛ ساعت ۹

علیرضا معینی؛ گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۲

علیرضا نصیری؛ گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰

علی داوودی- علیرضا یوسفی؛ گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم؛ یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۹:۳۰

کد مطلب 6981044
سیده فرزانه شریفی

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