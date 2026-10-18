برنامه پولادمردان برای حضور در مسابقات جهانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ ملی پوش در رقابت های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین شرکت می‌کند و این رقابت‌ها از ششم آبان ماه آغاز خواهد شد.

برنامه مسابقات ملی‌پوشان وزنه‌برداری به شرح زیر است:

میرمصطفی جوادی- عبدالله بیرانوند؛ گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم؛ دوشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۳۰



ریحانه کریمی؛ گروه A دسته ۶۹ کیلوگرم؛ سه شنبه ۱۲ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰



حمیدرضا زارعی؛ گروه B دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۱:۳۰



علی عالی‌پور؛ گروه A دسته ۹۵ کیلوگرم؛ چهارشنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰



نسیم قاسمی؛ گروه C دسته ۷۷ کیلوگرم؛ پنج‌شنبه ۱۴ آبان؛ ساعت ۹



علیرضا معینی؛ گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۲



علیرضا نصیری؛ گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم؛ جمعه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۴:۳۰



علی داوودی- علیرضا یوسفی؛ گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم؛ یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۹:۳۰