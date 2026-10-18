به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله شب‌زنده‌دار، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم، در واکنش به اقدام دولت جمهوری آذربایجان در ممنوعیت تحصیل دختران محجبه در مدارس و کشف حجاب اجباری بانوان، گفت: امیدواریم دولتمردان جمهوری آذربایجان بیدار شوند و از این ظلم فاحشی که در حق بانوان محجبه آن کشور روا داشته‌اند، دست بردارند.



وی افزود: برخی کشورهای اسلامی از کافران و معاندان پیروی کرده‌اند و حتی مانع رعایت حجاب از سوی دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی می‌شوند. واقعاً تأسف‌آور است که چگونه احکام الهی، مانند حجاب که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، زیر پا گذاشته می‌شود و افرادی که می‌خواهند از خدای متعال اطاعت کنند، از تحصیل محروم می‌شوند.



دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان کرد: تجربه به ما نشان داده است که بی‌حجابی و برهنگی، جامعه و جوانان را به تباهی و فساد می‌کشاند و مانع تعالی و پیشرفت می‌شود.



آیت‌الله شب‌زنده‌دار ادامه داد: کشورهایی که به این مسائل بی‌اعتنایی کرده‌اند، اکنون در منجلاب‌های بدی گرفتار شده‌اند.



وی ابراز کرد: دولتمردان جمهوری آذربایجان نیز باید بیدار شوند و از ظلم فاحشی که در حق بانوان محجبه این کشور روا داشته‌اند، دست بردارند.