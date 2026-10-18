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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۸

اقدامات قضایی در برخورد با کالاهای سلامت‌محور غیرمجاز

اقدامات قضایی در برخورد با کالاهای سلامت‌محور غیرمجاز

سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو، به تشریح روند برخورد قانونی با عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور غیرمجاز پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرشته خوشخو گفت: نوع برخورد با تخلفات در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور بر اساس ماهیت فرآورده، نحوه ورود و عرضه، مستندات پرونده و نقش افراد دخیل تعیین می‌شود.

وی افزود: اقلام مشکوک پس از شناسایی، توقیف و برای بررسی‌های تخصصی و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شوند.

خوشخو گفت: در مواردی که رفتار ارتکابی مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا سایر مقررات مرتبط باشد، موضوع بر اساس عناوین قانونی مربوط پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در پرونده‌های مرتبط با دارو، واکسن، فرآورده‌های زیبایی و تجهیزات پزشکی، ماهیت محصول و مخاطرات احتمالی آن برای سلامت عمومی نیز در بررسی‌ها اهمیت دارد و نوع تخلف و مستندات موجود، مبنای پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: کشف کالا یا بازداشت افراد به‌تنهایی به معنای اثبات نهایی جرم نیست و مسئولیت اشخاص و مجازات احتمالی آنان بر اساس مستندات پرونده و در چارچوب فرایند قانونی تعیین می‌شود.

کد مطلب 6981049
حبیب احسنی پور

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