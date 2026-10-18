تداوم هوای گرم در قم؛ احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای جوی، طی سه روز آینده شرایط جوی استان قم عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی امروز یکشنبه بیان کرد: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد و در ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.



وی ادامه داد: روز دوشنبه ۲۷ مهرماه نیز شرایط جوی مشابهی پیش‌بینی می‌شود و آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و وزش باد در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.



دمای هوا تغییر محسوسی ندارد



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از روز یکشنبه تا دوشنبه تغییرات میانگین دمای روزانه محدود خواهد بود و روند دما در این بازه زمانی نوسان چشمگیری نخواهد داشت.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیشینه دمای شهر قم برای روزهای یکشنبه و دوشنبه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان با بیان اینکه کمینه دمای شهر قم در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود، اظهار کرد: جهت وزش باد در روز یکشنبه شمال‌شرقی و در روز دوشنبه غربی پیش‌بینی می‌شود و سرعت باد در این دو روز نیز به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.



شکوهیه خنک‌ترین و جمکران گرم‌ترین نقطه استان شد



وی با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان قم بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، منطقه شکوهیه با ثبت کمینه دمای ۱۳.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد.



کارشناس هواشناسی قم افزود: در همین بازه زمانی، جمکران با ثبت بیشینه دمای ۳۷.۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان بود.



ترابیان تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی سه‌روزه هواشناسی، در کنار تداوم هوای نسبتاً گرم و وزش باد، احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات غربی و جنوبی استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وجود دارد.