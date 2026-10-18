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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

برقراری گشت های شبانه روزی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی

برقراری گشت های شبانه روزی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام از برقراری گشت های شبانه روزی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی خبر داد.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئله زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد از اراضی ملی سوءاستفاده می‌کنند و با تغییر کاربری غیرمجاز، به این منابع خدادادی آسیب می‌زنند؛ در حالی که این اراضی امانتی برای نسل‌های آینده است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی افزود: حفاظت از اراضی حوزه شهر بر عهده مسکن و شهرسازی، حریم شهر بر عهده محیط زیست، اراضی کشاورزی بر عهده مدیریت امور اراضی و اراضی ملی بر عهده منابع طبیعی است و همین تعدد متولیان، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

این مسئول با تقدیر از دستگاه قضایی تصریح کرد: از ریاست دادگستری، دادستان و قضات استان که حساسیت ویژه‌ای نسبت به حفاظت از اراضی دارند، قدردانی می‌کنیم؛ چراکه شورای حفاظت استان با جدیت پیگیر این موضوع است و بدون این همکاری، حفاظت کامل از اراضی ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی با گشت شبانه‌روزی و اجرای طرح‌های حفاظتی، از اراضی ملی صیانت می‌کند و در محدوده‌های جنگلی نیز نهال‌کاری و جداسازی مناطق ممنوعه انجام شده تا دست درازی به این عرصه‌ها متوقف شود.

خانمحمدیان در پایان تأکید کرد: مردم باید در حفاظت از طبیعت و اراضی ملی همراهی کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به منابع طبیعی اطلاع دهند تا برخورد لازم انجام شود و این امانت الهی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

کد مطلب 6981057

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