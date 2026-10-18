برقراری گشت های شبانه روزی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئله زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد از اراضی ملی سوءاستفاده می‌کنند و با تغییر کاربری غیرمجاز، به این منابع خدادادی آسیب می‌زنند؛ در حالی که این اراضی امانتی برای نسل‌های آینده است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به تعدد دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی افزود: حفاظت از اراضی حوزه شهر بر عهده مسکن و شهرسازی، حریم شهر بر عهده محیط زیست، اراضی کشاورزی بر عهده مدیریت امور اراضی و اراضی ملی بر عهده منابع طبیعی است و همین تعدد متولیان، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

این مسئول با تقدیر از دستگاه قضایی تصریح کرد: از ریاست دادگستری، دادستان و قضات استان که حساسیت ویژه‌ای نسبت به حفاظت از اراضی دارند، قدردانی می‌کنیم؛ چراکه شورای حفاظت استان با جدیت پیگیر این موضوع است و بدون این همکاری، حفاظت کامل از اراضی ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات حفاظتی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی با گشت شبانه‌روزی و اجرای طرح‌های حفاظتی، از اراضی ملی صیانت می‌کند و در محدوده‌های جنگلی نیز نهال‌کاری و جداسازی مناطق ممنوعه انجام شده تا دست درازی به این عرصه‌ها متوقف شود.

خانمحمدیان در پایان تأکید کرد: مردم باید در حفاظت از طبیعت و اراضی ملی همراهی کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به منابع طبیعی اطلاع دهند تا برخورد لازم انجام شود و این امانت الهی برای نسل‌های آینده حفظ شود.