نذر همدلی برای زائران امام رضا (ع)؛زائرسرای خراسان جنوبی در مسیر تکمیل

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خراسان جنوبی بارها در میدان‌های خدمت و نیکوکاری، از دستگیری از محرومان تا مشارکت در بازسازی عتبات عالیات، ارادت و سخاوت خود را به اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشته‌اند. مردمی که به گفته مسئولان، در کمک به بازسازی عتبات عالیات از استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌روند.

این روحیه نوع‌دوستی و عشق به اهل‌بیت (ع)، حالا می‌تواند در مسیری دیگر نیز جلوه‌گر شود... مسیری برای تحقق آرزوی دیرینه بسیاری از مردم استان که چشم‌انتظار زیارت امام رضا (ع) هستند، اما هزینه‌های سفر و اقامت گاهی فرصت این زیارت را از آنان می‌گیرد.

زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس، تلاشی برای گشودن دریچه‌ای از امید به روی همین مشتاقان است. پناهی برای زائرانی که می‌خواهند فارغ از دغدغه هزینه‌های سنگین اقامت، دل به زیارت بسپارند و برای خانواده‌هایی که ناچارند برای درمان بیماران خود راهی مشهد شوند.

اکنون این پروژه برای رسیدن به روزهای بهره‌برداری، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار همت مردم و خیرین است تا بار دیگر ثابت شود که از پیوند ارادت، همدلی و مشارکت مردمی می‌توان آرزوهای بزرگی را به واقعیت تبدیل کرد.

موسی جوینده، رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ساخت زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس، از پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسریع در تکمیل آن خبر داد.

دعوت از خیرین

وی با دعوت از خیرین و افرادی که توانایی مشارکت در این طرح را دارند، بیان کرد: امیدواریم با حضور و همراهی مردم بتوانیم اهداف پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پروژه ارزشمند را محقق کنیم.

جوینده با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اجرایی زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس گفت: سفت‌کاری سه طبقه این پروژه شامل طبقات منفی یک، منفی دو و همکف به پایان رسیده و اکنون زمینه برای اجرای تیغه‌چینی داخلی فراهم است.

وی افزود: آهن مورد نیاز پنج طبقه باقی‌مانده هم خریداری شده و عملیات جوشکاری آن در کارگاه در حال انجام است؛ بنابراین مقدمات لازم برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه فراهم شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به برنامه آماده‌سازی بخشی از زائرسرا برای استفاده زائران در سال جاری، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم حداقل یک یا دو سوئیت را امسال آماده کنیم تا زمینه استفاده زائران از این مجموعه فراهم شود.

وی با بیان اینکه این پروژه به جهشی جدی در روند اجرا نیاز دارد، تصریح کرد: ساخت زائرسرا یک کار مردمی است و منابع دولتی برای اجرای آن در اختیار نداریم؛ ازاین‌رو، تکمیل پروژه به مشارکت و همراهی مردم وابسته است.

جوینده ادامه داد: طرح‌های مختلفی برای مشارکت مردم پیش‌بینی شده تا هر فرد متناسب با توان و امکانات خود بتواند در این کار خیر سهیم شود و اگر مردم پای کار بیایند، می‌توانیم پروژه را در مدت پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسانیم.

مشارکت مردمی؛ راه تکمیل زائرسرای امام رضا (ع)

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به روش‌های مشارکت در ساخت زائرسرا گفت: یکی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده، مشارکت ماهانه مردم به نام امام هشتم (ع) است که امکان همراهی اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند.

وی افزود: اگر کمک‌های اندک مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد، منابع قابل‌توجهی برای پیشبرد پروژه فراهم می‌شود و می‌توان با اتکا به همین مشارکت‌های مردمی، روند ساخت را مدیریت و تسریع کرد.

جوینده، مشارکت در ساخت سوئیت‌ها و تأمین هزینه‌های احداث زیربنا را از دیگر روش‌های پیش‌بینی‌شده برای همراهی مردم و خیرین عنوان کرد و گفت: برای مشارکت در ساخت سوئیت‌ها، قراردادهایی منعقد می‌شود که بر اساس آن، مشارکت‌کنندگان می‌توانند هنگام افتتاح پروژه از امکان اقامت در زائرسرا استفاده کنند یا افراد دیگری را برای بهره‌مندی از این امکان معرفی کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مالکیت سوئیت‌ها توضیح داد: این طرح به معنای واگذاری سند و مالکیت شخصی سوئیت نیست، بلکه سوئیت‌ها برای استفاده زائران در نظر گرفته می‌شوند و هدف اصلی، فراهم کردن امکان اسکان برای افراد کم‌برخوردار است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف این طرح خدمت به زائران است، بیان کرد: افرادی که تمکن مالی ندارند نیز می‌توانند با مشارکت‌های اندک در این کار خیر سهیم شوند و در تحقق آرزوی زیارت امام رضا (ع) برای دیگران نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند برای اطلاع از شیوه‌های مشارکت و انعقاد قراردادهای مربوط به سوئیت‌ها به دفاتر ستاد در مرکز استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند.

امکان مشارکت با تأمین مصالح ساختمانی

جوینده با اشاره به امکان کمک‌های غیرنقدی در ساخت زائرسرا گفت: مصالح مختلف ساختمانی از جمله آجر، بلوک سیمانی، سیمان، گچ، سرامیک، کاشی، آهن و میلگرد مورد نیاز پروژه است و افرادی که امکان کمک نقدی ندارند، می‌توانند از طریق تأمین مصالح مورد نیاز در تکمیل این مجموعه مشارکت کنند.

وی افزود: علاوه بر کمک‌های مالی و تأمین مصالح، استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مردم نیز می‌تواند در پیشبرد این پروژه مؤثر باشد و ما از همراهی و همفکری علاقه‌مندان استقبال می‌کنیم.

زائرسرایی برای زیارت و همراهی با بیماران

جوینده نیز با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: زائرسرای خراسان جنوبی می‌تواند زمینه‌ای برای کمک به این خانواده‌ها و زائرانی باشد که توانایی مالی محدودی دارند.

وی افزود: افراد مشارکت‌کننده در این طرح می‌توانند با نیت خدمت به زائران امام رضا (ع)، در فراهم کردن امکان اقامت برای نیازمندان سهیم شوند؛ اقدامی که علاوه بر کمک به زائران، زمینه‌ساز باقی ماندن یک کار خیر و ماندگار خواهد بود.

رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به شمار افرادی که هنوز موفق به زیارت امام رضا (ع) نشده‌اند، بیان کرد: با وجود هم‌جواری خراسان جنوبی با خراسان رضوی، همچنان افراد زیادی در استان هستند که آرزوی زیارت دارند، اما شرایط لازم برای سفر برایشان فراهم نشده است.

وی ادامه داد: در همین استان، افراد بسیاری در سنین بالا همچنان در انتظار نخستین زیارت خود هستند و این موضوع نشان می‌دهد که نباید تصور کنیم همه مردم امکان سفر به مشهد و اقامت در آنجا را دارند.

جوینده تأکید کرد: هدف ما این است که با همراهی مردم و خیرین، زمینه تحقق این آرزوی دیرینه را فراهم کنیم و زائرسرای استان بتواند مأمنی برای زائران کم‌برخوردار باشد.

پیشرفت پروژه صحن حضرت زینب (س) در کربلا

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح آخرین وضعیت پروژه صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی پرداخت و اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) به شمار می‌رود و در محدوده‌ای قرار دارد که از خیمه‌گاه تا تل زینبیه را در بر می‌گیرد.

وی زیربنای این پروژه را ۱۳۵ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: عملیات سفت‌کاری به پایان رسیده و پروژه در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و تلاش می‌کنیم با مشارکت مردم سراسر کشور، این طرح عظیم در سال آینده تکمیل و به حرم مطهر تحویل داده شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با دعوت از مردم برای مشارکت در این پروژه اظهار کرد: یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده، «پویش کاشی» است که در قالب آن، نام مشارکت‌کنندگان پشت کاشی ثبت می‌شود و پس از نصب در صحن حضرت زینب (س)، یادگاری از حضور و همراهی آنان در این بنای ماندگار باقی می‌ماند.

توسعه حرم‌های مطهر و تسهیل زیارت اربعین

جوینده در ادامه با اشاره به دیگر طرح‌های توسعه حرم امام حسین (ع) بیان کرد: پس از اجرای صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف و پروژه صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی، طرح‌های دیگری نیز برای توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه حرم در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود، افزود: صحن امام حسن مجتبی (ع)، صحن صاحب‌الزمان (عج) و صحن حبیب بن مظاهر از دیگر بخش‌هایی هستند که در روند توسعه حرم مورد توجه قرار دارند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به نقش صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف گفت: این صحن فضای مناسبی برای اسکان و استراحت زائران فراهم کرده است و در ایام اربعین می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت کمک کند.

وی افزود: نزدیکی این مجموعه به حرم مطهر و ارتباط آن با بخش‌های زیرین حرم، از ویژگی‌های مهم آن است و زائران می‌توانند با سهولت بیشتری برای زیارت و استراحت از این فضا استفاده کنند.

جوینده با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه صحن حضرت زینب (س) در کربلا نیز اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، بخشی از مشکلات زائران در روزهای پرتردد، به‌ویژه ایام اربعین، کاهش می‌یابد و فضای بیشتری برای حضور و استراحت آنان فراهم خواهد شد.

وی بر ضرورت مشارکت مردم در تکمیل زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس تأکید کرد و گفت: مردم استان در عرصه‌های مختلف نیکوکاری و کمک به بازسازی عتبات عالیات همواره حضور پررنگی داشته‌اند و امیدواریم این بار نیز با همدلی و همراهی آنان، زائرسرای امام رضا (ع) هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و آرزوی دیرینه بسیاری از مردم برای زیارت آسان‌تر امام هشتم (ع) محقق شود.