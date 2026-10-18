حضور ۱۱ پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمان در فهرست دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محبی، گفت: تعداد ۱۱ نفر از اعضای این دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند؛ دستاوردی علمی که بیانگر استمرار تلاش‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و نقش‌آفرینی سرمایه انسانی دانشگاه در تولید دانش و گسترش مرزهای علم است.

وی افزود: بر اساس این فهرست، علیرضا عسکرزاده، هادی بیت‌الهی، محمد نجف‌زاده، محمدباقر عسکری، مریم فیاضی، فرشید کی‌نیا، مهدی یوسفیان، عصمت راشدی، مهدی رحیمی، فریبا گرکانی‌نژاد و علی بهراد وکیل‌آباد در شمار پژوهشگران برگزیده قرار گرفته‌اند تا تعداد پژوهشگران دانشگاه در این فهرست، در مقایسه با سال گذشته یک نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: حضور همکاران ارجمند دانشگاه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان، مایه خرسندی و افتخار است و افزایش تعداد پژوهشگران دانشگاه در این فهرست، نشان از استمرار تلاش‌های علمی و پژوهشی و برخورداری دانشگاه از سرمایه انسانی توانمند و اثرگذار دارد که از تلاش‌های ارزشمند این استادان در مسیر اعتلای علم و گسترش مرزهای دانش صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان با تأکید بر ضرورت پیوند میان مرجعیت علمی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه گفت: اعتبار علمی زمانی به رسالت واقعی خود نزدیک‌تر می‌شود که در کنار تولید دانش و ارتقای جایگاه علمی، به توسعه فناوری، تربیت نسل‌های توانمند پژوهشگر و حل مسائل کشور نیز بینجامد.

محبی، افزود: امیدواریم با تداوم کوشش‌های اعضای هیئت علمی و تقویت زمینه‌های پژوهش‌های عمیق، مسئله‌ محور و بین‌ رشته‌ای، شاهد گسترش هرچه بیشتر اثرگذاری علمی دانشگاه در عرصه ملی و بین‌المللی باشیم.

وی تصریح کرد: این فهرست بین‌المللی با تکیه بر شاخص‌های استنادی و اثرگذاری علمی پژوهشگران تهیه می‌شود و حضور در آن، نشان‌دهنده بازتاب و ارجاع به دستاوردهای علمی پژوهشگران در جامعه علمی است.

محبی، افزود: با این حال، اهمیت چنین جایگاهی فراتر از یک شاخص کمی، در ظرفیت آن برای تقویت پژوهش‌های اثرگذار، توسعه دانش و فناوری و پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و فناورانه جامعه معنا می‌یابد.