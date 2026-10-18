اعتراضات به ایتالیا رسید؛ برخورد پلیس با معترضان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که اعتراضات دانشجویی و تظاهرات علیه گرانی بعد از فرانسه به شهرهای این کشور نیز کشیده شده است به طوری که معترضان در شهرهای میلان، بولونیا و تورین به خیابان ها آمدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس ایتالیا مانند فرانسه نیز برای متفرق کردن معترضان در برابر کلیسای میلان از گاز اشک آور استفاده کردند.

لازم به ذکر است که تظاهرات دانش آموزی در فرانسه از چند روز قبل جرقه گسترش اعتراضات در این کشور را زد و بعد از پرتغال، اینک ایتالیا نیز درگیر شده است.