سامانه ضمانت الکترونیک؛ گامی بلند در مسیر تحقق عدالت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، از راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه «ضمانت الکترونیک» در حوزه‌های قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: «در راستای تحول دیجیتال دستگاه قضایی و اجرای عدالت هوشمند، این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه، به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و پیاده‌سازی شده است ».

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر رویکرد برنامه‌محوری و حرکت بر مدار قانون در دستگاه قضایی استان، تصریح کرد: «استفاده از فناوری‌های نوین یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و باید با بهره‌گیری از دانش روز، زمینه تسهیل امور مردم و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی را فراهم کنیم ».

وی در تشریح مزایای این سامانه گفت: «پیش از این، فرآیند معرفی و توقیف اموال برای وثیقه‌گذاری، نیازمند حضور مکرر متهم یا شخص ثالث در واحدهای قضایی و انجام مکاتبات کاغذی زمان‌بر بود؛ اما با این سامانه، شاهد حذف رفت‌ و آمدهای حضوری، کاغذبازی‌های سنتی و کاهش خطای انسانی در ضبط و ثبت دارایی‌ها خواهیم بود».

حجت‌الاسلام کثیرلو افزود: «در این سامانه، دو روش اصلی فراهم شده است: نخست، شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال خود متهم از قبیل حساب‌های بانکی، سهام بورس، پلاک‌های ثبتی و پلاک‌های انتظامی؛ و دوم، وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث که از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود».

رئیس شورای قضایی استان اردبیل خاطرنشان کرد: «اهداف اصلی این طرح، کوتاه‌سازی زمان رسیدگی، افزایش رضایتمندی مراجعان، یکپارچه‌سازی اطلاعات قضایی در بستری امن و پایدار و ارتقای سلامت اداری در فرآیند تأمین قرارهای قضایی است ». وی همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه بر جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، اظهار داشت: «با این سامانه، متهمانی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین وثیقه اقدام کنند و از تحمل حتی یک ساعت بازداشت غیرضروری نجات یابند ».

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های معاونت فناوری و برنامه‌ریزی دادگستری استان و همکاری حوزه‌های قضایی، ابراز امیدواری کرد: «با استقرار کامل این سامانه در سراسر استان، گامی مؤثر در جهت خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف استان اردبیل و تحقق هرچه بیشتر عدالت الکترونیک برداشته شود».