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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

«روز از نو» و آغاز روز پر ماجرا؛ این ملودی‌ها برای بچه‌ها جذاب است

«روز از نو» و آغاز روز پر ماجرا؛ این ملودی‌ها برای بچه‌ها جذاب است

پروژه موسیقایی «روز از نو» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده موسیقایی است که طی روزهای اخیر ویژه گروه سنی خردسال و کودک پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، «روز از نو» عنوان یکی از تازه ترین آلبوم های منتشرشده در فرآیند تهیه و تولید آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی امیرحسین هاتفی، محسن خاک پور، شهرزاد شوقی فر و آیدا هدایی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در شرح این پروژه موسیقایی آمده است:

«روز از نو» داستان یک روز تازه ‌است؛ روزی شاد و پرماجرا با فعالیت‌ها و بازی‌هایی از لحظه بیدار شدن تا هنگام لالایی شبانه.

هدف ما در این آلبوم روایت قطعات موسیقی بر اساس فعالیت‌های روزانه به همراه بازی هایی موزیکال است که می‌توانند در کلاس های موسیقی خردسالان کاربرد داشته باشند.

برای آهنگسازی این قطعات در کنار ملودی هایی که ساختیم، از ملودی های منتخب مختلفی بهره گرفته‌ایم؛ آثاری که احساس کردیم می‌توانند برای بچه‌ها جذاب باشند و آنها را با زیبایی خود همراه کنند.

«روز از نو» و آغاز روز پر ماجرا؛ این ملودی‌ها برای بچه‌ها جذاب است

سعی کرده‌ایم در تنظیم قطعات از سبک‌های مختلف موسیقی استفاده کنیم تا بچه‌ها با حس و حال هر کدام از سبک‌ها آشنا شوند. شعرِ برخی از قطعات برگردانِ قطعات اصلی بوده و باقی نیز سرایش ماست. تنظیم قطعات نیز در عین حال اهداف آموزشی نیز دنبال می‌کنند و می‌توان آنها را با یک بازی مناسب همراه کرد.

امیدواریم این مجموعه بتواند در مسیر آموزش موسیقی کودک و خلق تجربه‌های تازه و بدیع موسیقایی با بچه‌های عزیز همراه شود و تجربه بچه‌ها از موسیقی را غنی‌تر کند.

«سلام»، «صبح بخیر»، «دست های من»، «بازار»، «مهمونی آشپزباشی»، «این چیه؟»، «آدمک چوبی»، «بازی ما چه زیباست»، «شب بخیر»، «خداحافظ» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

کد مطلب 6981075
علیرضا سعیدی

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