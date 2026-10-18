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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

جنگ‌های شادی در بوستان‌های کرمانشاه برگزار می‌شود

جنگ‌های شادی در بوستان‌های کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از برگزاری جنگ‌های شادی در قالب برنامه «خیابان در مدار هنر» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی خبر داد.

پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در راستای توسعه برنامه‌های فرهنگی و هنری در فضاهای عمومی شهر، برنامه «خیابان در مدار هنر» را با اجرای جنگ‌های شادی در تعدادی از بوستان‌های کرمانشاه برگزار می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، از روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ برنامه‌های شاد و مفرح در پارک کوهستان و پارک شبدیز برگزار خواهد شد و شهروندان می‌توانند به همراه خانواده‌های خود در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین روز جمعه ۲۴ مهرماه، از ساعت ۱۵:۳۰ جنگ‌های شادی در پارک نوبهار و پارک معلم برگزار می‌شود تا زمینه بهره‌مندی خانواده‌ها از برنامه‌های فرهنگی و هنری در محیطی عمومی و در دسترس فراهم شود.

جلالی با اشاره به اهمیت توجه به مناسبت‌های مذهبی در برنامه‌ریزی فرهنگی شهر تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرداری متناسب با شرایط زمانی و مناسبت‌های مختلف تنظیم می‌شود و در ایام عزاداری، شهادت و ایام فاطمیه نیز برنامه‌ها با رعایت شأن و حرمت این مناسبت‌ها و متناسب با فضای معنوی آن‌ها برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای شهری و بوستان‌ها برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری و فراهم کردن فرصت حضور و مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های اجتماعی است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان از شهروندان دعوت کرد با حضور در برنامه «خیابان در مدار هنر»، از جنگ‌های شادی پیش‌بینی‌شده در بوستان‌های شهر بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6981080

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