خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: توسعه فضاهای آموزشی در بوشهر، فراتر از ساخت دیوارها و افزودن کلاس‌های درس، تلاشی برای کاهش فاصله برخورداری دانش‌آموزان از امکانات آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر تحصیلی در مناطق مختلف استان است؛ استانی که رشد جمعیت دانش‌آموزی در برخی مناطق، نیاز به توسعه زیرساخت‌های آموزشی را دوچندان کرده است.

در سال‌های اخیر، کمبود فضای آموزشی و ضرورت نوسازی مدارس، اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای تأمین کلاس‌های درس را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های عمرانی استان تبدیل شده و دستگاه‌های اجرایی، خیران مدرسه‌ساز و مجموعه‌های اقتصادی را در مسیر تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان همراه کرده است.

ثمره این اقدامات را می‌توان در افزایش سرانه فضای آموزشی، تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی و بهره‌برداری از فضاهای جدید آموزشی، ورزشی و فرهنگی مشاهده کرد؛ تحولاتی که ظرفیت مدارس استان را برای پاسخ‌گویی به نیازهای دانش‌آموزان افزایش داده است.

با این حال، اهمیت توسعه آموزشی تنها به افزایش تعداد کلاس‌ها محدود نمی‌شود. کیفیت فضاهای آموزشی، توزیع عادلانه امکانات میان شهرستان‌ها و مناطق مختلف و فراهم‌کردن محیط مناسب برای یادگیری، از جمله شاخص‌هایی است که میزان موفقیت این برنامه‌ها را مشخص می‌کند.

در همین راستا، مسئولان آموزشی استان از افزایش سرانه فضای آموزشی و ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی خبر می‌دهند؛ طرح‌هایی که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری با هدف تکمیل ظرفیت‌های آموزشی و پرورشی در دست اجراست.

همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، شاخص‌های مربوط به عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گرفته است. مسئولان استان معتقدند استمرار سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، در کنار برنامه‌های ارتقای کیفیت یادگیری، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فرصت‌های تحصیلی و تقویت عدالت آموزشی در بوشهر باشد.

کمبود کلاس درس در بوشهر، کنگان و جم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح استان نقشه نیازسنجی فضاهای آموزشی تدوین شده و بیشترین کمبود در شهرستان‌های بوشهر، کنگان و جم وجود دارد.

شاپور رجایی با اشار به اینکه عقب‌ماندگی‌های فضای آموزشی در شهرستان عسلویه رفع شده است افزود: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته شهرستان دشتستان نیز نسبت به سایر مناطق استان شرایط به مراتب مطلوب‌تری دارد.

وی با اشاره به اینکه سرانه آموزش در شهرستان‌های مختلف و حتی در محلات گوناگون یک شهر یکنواخت نیست افزود: اکنون سرانه فضاهای آموزشی در استان حدود ۷.۲ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر از تلاش برای توازن بخشی و توزیع عادلانه مکانی فضاهای آموزشی خبر داد و بیان کرد: در شهر بوشهر برخی محلات با کمبود جدی فضای آموزشی روبرو بوده و برخی مناطق از سرانه بالاتری برخوردارند.

وی با بیان اینکه برای فصل پاییز برنامه‌ریزی شده است تا ۱۸ پروژه در قالب حدود ۱۸۰ کلاس درس نوساز آماده‌سازی و به اداره‌کل آموزش و پرورش تحویل شود گفت: علاوه بر این، بر اساس جدول زمان‌بندی تا پایان سال جاری در مجموع ۳۰۰ کلاس درس جدید تکمیل شده و در اختیار نظام تعلیم و تربیت استان قرار می‌گیرد.

جهش سرانه فضای آموزشی و تداوم پروژه‌های مدرسه‌سازی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی بوشهر پیش از آغاز نهضت مدرسه‌سازی ۴.۲ مترمربع بود که با اجرای طرح‌های عمرانی و اقدامات انجام‌شده، این شاخص در مهرماه امسال به ۷.۳۳ مترمربع افزایش یافته است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، سرانه فضای آموزشی استان تا پایان امسال به ۷.۵ مترمربع خواهد رسید ابراهیم احمدی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، سرانه فضای آموزشی استان تا پایان امسال به ۷.۵ مترمربع خواهد رسید و دستیابی به سرانه ۸.۳ مترمربع تا پایان دهه فجر ۱۴۰۶، مطابق با اهداف سند چشم‌انداز و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: تمامی طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای تحقق این اهداف فعال هستند و با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در دست اجرا قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به بهره‌برداری از مدرسه شهرک نیایش بوشهر به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص مرکز استان گفت: این مدرسه ۱۲ کلاسه با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش ساخت ۱۵۰ میلیارد تومان احداث شده و با نام «امام شهید» به بهره‌برداری رسیده است.

احمدی همچنین از تکمیل و تحویل ۴۱ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در فاصله هفته دولت تا اول مهرماه خبر داد و تصریح کرد: این مجموعه شامل بیش از ۲۵ هزار مترمربع زیربنا، ۱۵۸ کلاس درس و سالن‌های ورزشی است که با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان استان قرار گرفته است.

اجرای کامل گام نخست و ساخت فضاهای جدید در گام دوم

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در گام نخست این نهضت در استان به‌طور کامل محقق شده و در گام دوم، احداث و تکمیل ۸۵۰ کلاس درس و فضای ورزشی و پرورشی در دستور کار قرار دارد.

در گام دوم نهضت مدرسه‌سازی استان بوشهر، ۱۱۵ پروژه شامل مجموعاً ۸۵۰ کلاس درس، سالن ورزشی و فضای پرورشی هدف‌گذاری شده است ارسلان زارع با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از اولویت‌های دولت چهاردهم است، افزود: همزمان با سفر رئیس‌جمهور به استان در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سند تحقق این برنامه رونمایی شد و در گام نخست، احداث و تکمیل ۵۲۶ کلاس درس در شهرستان‌های مختلف استان تعریف شد.

وی ادامه داد: با تأمین منابع مالی، تخصیص به‌موقع اعتبارات و مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی و خیران مدرسه‌ساز، استان بوشهر توانست در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمامی برنامه‌های تعیین‌شده در گام نخست را محقق کند.

زارع با تشریح جزئیات گام دوم نهضت مدرسه‌سازی استان بوشهر گفت: در این مرحله، ۱۱۵ پروژه شامل مجموعاً ۸۵۰ کلاس درس، سالن ورزشی و فضای پرورشی هدف‌گذاری شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به منابع تأمین مالی این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی، مشارکت خیران و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها برای احداث و تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی هزینه شده است و امیدواریم طرح‌های باقی‌مانده نیز پیش از پایان دوره دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسند.

توسعه زیرساخت‌ها در کنار ارتقای کیفیت آموزش

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت آموزش در استان اشاره کرد و گفت: میانگین رشد نمرات کتبی مدارس در کشور ۱.۱۵ بوده، در حالی که این شاخص در استان بوشهر به ۱.۳۱ رسیده است.

وی همچنین از افزایش تعداد داوطلبان بوشهری دارای رتبه زیر هزار در کنکور نسبت به سال گذشته بر اساس برآوردهای اولیه خبر داد و این روند را از نشانه‌های بهبود شاخص‌های آموزشی استان دانست.

توسعه فضاهای آموزشی در بوشهر اکنون در دو مسیر افزایش ظرفیت فیزیکی مدارس و ارتقای کیفیت آموزش دنبال می‌شود. تداوم تأمین اعتبار، بهره‌برداری به‌موقع از طرح‌های در دست اجرا و توزیع متوازن امکانات میان مناطق مختلف استان، از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف نهضت مدرسه‌سازی و تقویت عدالت آموزشی خواهد بود.