به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح یکشنبه در نخستین روز از هفته پیوند اولیا و مربیان با اشاره به جایگاه ویژه خانواده‌ها در نظام آموزشی اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر نقش‌آفرینی موثر تمام کنشگران تعلیم و تربیت در اداره مدارس تراز انقلاب اسلامی تاکید ویژه شده و مشارکت فعال والدین در سه حوزه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر امور آموزشی و تربیتی مدارس ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این مناسبت افزود: برگزاری انتخابات دوره‌ای انجمن‌های اولیا و مربیان در سطح مدارس استان، تجلیل از انجمن‌های برتر کشوری و استانی و همچنین افتتاح طرح‌های آموزشی از مهم‌ترین رویدادهای هفته پیوند اولیا و مربیان در استان همدان به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر الگوی موفق همراهی خانواده‌ها با جامعه خیرین، به افتتاح مدرسه جدید در شهرستان فامنین اشاره کرد و گفت: این فضای آموزشی با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان احداث شده که ۵۰ درصد هزینه آن از سوی خیّر مدرسه‌ساز و یک میلیارد تومان مابقی از سوی اولیای دانش‌آموزان تأمین شده است.